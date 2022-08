Tussen houvast en kwetsbaarheid: Wim Jonk niet blind voor wat niet goed gaat bij FC Volendam

Het was zeker geflatteerd, maar de 1-4 nederlaag die FC Volendam vanmiddag in eigen stadion leed tegen NEC kwam zeker hard aan. Toch richt trainer Wim Jonk zich vooral op de dingen die goed gingen. "We hebben zestien, zeventien doelpogingen gehad. Daar moeten toch wel goals tussen zitten. "

Na de 1-0 voorsprong in de 11e minuut, incasseerden de Volendammers binnen een paar minuten twee tegengoals door zwak verdedigen. Achteraf het breekpunt, al wijst Jonk op de vele mogelijkheden die zijn ploeg daarna liet liggen om de 2-2 te maken.

Benaissa Benamar was tegen NEC de beste man van FC Volendam - NH Sport / Edward Dekker

Zes tegengoals na twee wedstrijden is veel, al kijkt Jonk er anders tegenaan. "Dat is jullie analyse. Ik kijk naar de dingen die we uitstekend hebben gedaan en ben niet blind voor de dingen die niet goed gingen."

Volgend weekend komt FC Volendam niet in actie. De uitwedstrijd tegen PSV is uitgesteld omdat de Eindhovenaren zich voor de play-offs van de Champions League hebben geplaatst. De eerstvolgende competitiewedstrijd is nu zondag 28 augustus, opnieuw thuis, tegen FC Twente. De woensdag erna wordt PSV - FC Volendam ingehaald.