Zonder Antony pakt Ajax minimale zege op Sparta

Zonder sterspeler Antony (die onderweg is naar Manchester United) heeft Ajax de uitwedstrijd tegen Sparta met 1-0 gewonnen. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door Bergwijn.

De Amsterdammers waren duidelijk de bovenliggende partij met veruit het meeste balbezit in de eerste helft. Devyne Rensch schoot van dichtbij tegen de paal. Steven Bergwijn was succesvoller. Met een droge knal van buiten de zestien schoot hij Ajax in de 36e minuut op voorsprong.

