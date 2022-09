Amsterdammer Bergwijn weer goud waard voor Ajax: "Doelpuntje meepikken is altijd lekker"

Steven Bergwijn blijft zelf bescheiden over de hoeveelheid goals die hij aan het maken is. "Met de topscorerstitel ben ik niet echt bezig. Ik moet gewoon zo doorgaan", zei de aanvaller na afloop van de wedstrijd. Natuurlijk baalde Bergwijn toen hij na zestig minuten werd gewisseld, maar hij blijft realistisch. "Er is woensdag weer een wedstrijd, dus ik snap het wel", vertelt hij met een glimlach.

Álvarez

Trainer Alfred Schreuder is blij dat de transferperiode afgelopen is. Op de laatste dag zag hij bijna sterkhouder Edson Álvarez vertrekken naar Chelsea. "Ik vind het prachtig Edson Álvarez het heeft opgepakt. Natuurlijk was hij even teleurgesteld toen er belangstelling voor hem was en hij niet weg mocht", vertelt Schreuder. "Hij heeft een dag niet getraind, na overleg met mij. En de volgende dag is hij naar me toegekomen. Hij wil nog steeds alles voor Ajax geven. Dat hebben we ook tegen Cambuur weer gezien. Voor hem is iedere wedstrijd een finale. Ook dat is mooi om te zien."

Schreuder was ontevreden over het spel van zijn team in de tweede helft. "Ik vond dat we op een hoger tempo moesten gaan spelen", aldus de trainer. Aankomende woensdag staat er alweer een belangrijke wedstrijd op het programma in de Champions League en daar is Schreuder zich ook van bewust. "Maar uiteindelijk gewonnen en geen schade opgelopen qua blessures in aanloop naar Rangers."

Komende woensdag mag Bergwijn het tegen Rangers ook in de Champions League laten zien. Die wedstrijd begint om 18.45 in de Johan Cruijff Arena.