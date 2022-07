Ajax zakt voor eerste examen, PSV pakt Johan Cruijff Schaal

Het seizoen is voor Ajax met een waar spektakelstuk begonnen. In de strijd om de Johan Cruijff Schaal werd weliswaar verloren, maar de wedstrijd tegen PSV was tot de blessuretijd spannend. De Eindhovenaren pakten dus de eerste prijs van het seizoen: 3-5.

Daarmee verloor Ajax voor de tweede keer op rij een finale van PSV, na vorig seizoen al de bekerfinale te verliezen. Jay Gorter en Kenneth Taylor kregen de voorkeur boven Remko Pasveer en Davy Klaassen in de basiself van Alfred Schreuder. Na een mager begin trok Ajax de wedstrijd naar zich toe en kreeg het de eerste kans via Antony.

Ajax bleef aandringen en kreeg kansen via Bergwijn en Taylor. Vrijwel uit het niets kwamen de Eindhovenaren op gelijke hoogte. Cody Gakpo leverde een ragfijne assist op Guus Til, waarbij Gorter er niet goed uitzag: 1-1. PSV leek herboren en kroop meer uit zijn schulp. Zo zorgde Gakpo (hard schot) en Til (kopbal) voor hoofdpijn bij Ajax. Pal voor rust kwam tweemaal het gevaar van Taylor. Het maakte geen verschil, want op vrijwel identieke manier kon Gakpo zijn tweede van de avond maken.

Ophef

De tweede helft begon met een hoop consternatie. In eerste instantie kreeg Owen Wijndal geel, maar werd scheidsrechter Dennis Higler teruggefloten door de VAR. Die zag een rode kaart in de overtreding van de back, maar Higler zag daarvoor een handsbal. Daardoor ging het feest helemaal niet door. Enkele minuten later ontplofte de Johan Cruijff ArenA, want Antony maakte gelijk op aangeven van Wijndal: 2-2.

De Amsterdammers leken na de goal van de Braziliaan door te drukken, maar niets bleek minder waar. Een afstandsschot van Armando Obispo werd slecht beoordeeld door Gorter, die opnieuw in de fout ging. Gakpo kon in de rebound toeslaan: 2-3. Enkele minuten later was het feest voor PSV compleet, nadat Til zijn derde maakte. De Eindhovenaren leken daarmee het duel in het slot te gooien, maar invaller Mohammed Kudus scoorde uit een schitterend schot de 3-4.

Na een rode kaart voor de ingevallen Calvin Bassey was het duel gespeeld. Volendammer Joey Veerman raakte nog de lat, waarna Xavi Simons het in de blessuretijd het besliste. Daarmee begint het tijdperk-Schreuder zonder prijs. Het eredivisie-seizoen voor de Amsterdammers start volgende week zaterdag tegen Fortuna Sittard.