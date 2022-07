Ajax start met doelman Jay Gorter aan Johan Cruijff Schaal tegen gehavend PSV

Bassey

Aankoop Calvin Bassey zit voor het eerst bij de selectie. De robuuste centrale verdediger kwam onlangs over van het Schotse Rangers FC en moet de vertrokken Lisandro Martínez doen vergeten.

"We hebben een lichte trainingsachterstand", vertelt Alfred Schreurder. De nieuwe coach van Ajax doelt hiermee op de coronagevallen in zijn selectie. Daardoor ging de oefenwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt van vorige week niet door. Wel wonnen de Amsterdammers overtuigend het afsluitende oefenduel van afgelopen dinsdag tegen Shakhtar Donetsk (3-1).

PSV kent in aanloop naar Johan Cruijff Schaal een flinke tegenvaller. Noni Madueke is ernstig geblesseerd. De creatieve aanvaller heeft een kwetsuur aan zijn enkel en de verwachting is dat hij misschien wel de hele eerste seizoenshelft mist. Madueke speelde vorig jaar met twee treffers nog een belangrijke rol voor de Eindhovenaren in de gewonnen editie van de JC Schaal (4-0).

