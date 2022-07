Ajax smijt opnieuw met miljoenen; Calvin Bassey komt over van Rangers FC

Ajax heeft vandaag de komst van Calvin Bassey aangekondigd en heeft zo de gedroomde opvolger van de naar Manchester United vertrokken Lisandro Martínez definiet binnen. Bassey komt voor minimaal 23 miljoen euro over van het Schotse Rangers FC en tekent in Amsterdam een contract tot de zomer van 2027.

Voor Rangers is de verkoop van de centrale verdediger de grootste uitgaande transfer in de clubhistorie. Het bedrag van 23 miljoen euro kan door bonussen nog oplopen tot 26,5 miljoen euro. De 22-jarige Bassey werd geboren in Italië, maar komt uit voor Nigeria. Hij speelde tot op heden zes interlands voor het Afrikaanse land.

Europa League

Bij Rangers beleefde Bassey afgelopen seizoen zijn doorbraak met onder meer sterke optredens in de Europa League. Het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst reikte hierin tot de finale. Uiteindelijk bleek Eintracht Frankfurt pas na strafschoppen te sterk voor de recordkampioen van Schotland.

Bassey heeft zich per direct aangesloten bij de selectie van Ajax die op trainingskamp is in Oostenrijk. De fysiek sterke verdediger is na Steven Bergwijn (31,25 miljoen) en Owen Wijndal (10 miljoen) de volgende miljoenenaankoop van Ajax.