KNVB stelt Higler aan voor Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV

De KNVB heeft Dennis Higler aangesteld als scheidsrechter voor het duel om de Johan Cruijff Schaal van aanstaande zaterdag. De wedstrijd in Amsterdam zal gaan tussen landskampioen Ajax en bekerwinnaar PSV.

Het is voor Higler de tweede keer dat hij de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal mag fluiten. In 2019 had hij ook de leiding en ook toen ging de wedstrijd tussen Ajax en PSV. De Amsterdammers wonnen die editie met 2-0.

De wedstrijd om de Nederlandse supercup gaat al voor de derde keer op rij tussen Ajax en PSV. Vorig jaar waren de Eindhovenaren met maar liefst 0-4 te sterk in Amsterdam. Het duel tussen Ajax en PSV wordt zaterdag gespeeld in de Johan Cruijff Arena. De aftrap is om 20.00 uur.