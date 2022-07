Portugees Francisco Fernandes Conceição tekent vijfjarig contract bij Ajax

Ajax betaalt naar verluidt een transfersom van vijf miljoen euro voor het 19-jarige talent. Hij is hiermee de vierde aanwinst voor de club deze zomer. Gisteren werd duidelijk dat de 22-jarige verdediger Calvin Bassey ook naar Amsterdam komt. Owen Wijndal en Steven Bergwijn staan al vast.

Conceição speelde ondanks zijn leeftijd al vijftig wedstrijden in het eerste team van FC Porto. In 2015 begon hij bij de jeugd van Sporting CP en in 2018 maakte hij de overstap naar Porto. Sinds 2021 komt hij uit voor het eerste eltal van de de club die nu onder leiding staat van zijn vader Sérgio Conceição.

Of Conceição gaat aansluiten bij het trainingskamp van Ajax in het Oostenrijkse Saalfelden is nog niet duidelijk. Het team van Alfred Schreuder speelt daar zaterdag een vriendschappelijke wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt.