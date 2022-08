Zoek deze week de verkoeling op met de volgende tips van NH Nieuws

Het wordt weer warm deze week, dus tijd voor een beetje verkoeling in een park of bos, bij een plas of in het zwembad. NH Nieuws vroeg de regioredacties naar de beste tips voor verkoeling. We noemen ze voor je op: van de Noordkop tot 't Gooi.

Adobe Stock

Het team in de Noordkop hoeft er niet lang over na te denken. "Op Texel is het altijd een stuk koeler dan op het vaste land", klinkt het. Er is op Texel natuurlijk genoeg strand, dus een duik in zee is er geen probleem. Dat lijkt het team toch echt het meest verkoelend, maar voor wie op het vaste land wil blijven, heeft het team ook een tip. "Zwembad De Rijd in Nieuwe Niedorp", zegt verslaggever Kelly Blok. "Wat ik zo leuk vind, als je het niet weet, dan zie je het niet." Het buitenbad ligt een beetje verscholen tussen de bomen, waardoor er ook veel schaduw is. "Het is een heerlijk plekje om te chillen en af en toe een duik te nemen."

West-Friesland & Alkmaar Ook in natuurgebieden is verkoeling te vinden. Team West-Friesland tipt de Vooroever in Wervershoof en het Streekbos in Bovenkarspel. "Daar zie je ook veel boten aanmeren", vertelt redacteur Ramon Besseling. "Het ligt in een van de meest populaire vaarroutes door Enkhuizen, Lutjebroek, Grootebroek en het Streekbos." Ook tipt hij het landje van Vermeulen aan de N307 waar je een beetje kan zwemmen en weer op kan drogen op het grasveldje. Een andere tip is zwembad De Spetter, dat onlangs opende met een nieuwe glijbaan.

Ook team Alkmaar weet het zeker, onder de bomen is het een stuk koeler. Zij raden het Bergerbos aan of De Hout in Alkmaar. En op het strand van Camperduin tot Castricum is het heerlijk uitwaaien. Verslaggever Anne Klijnstra heeft ook een geheime tip. "Als je naar een rustig strandje wil moet je naar Schoorl. Dan fiets je door de Schoorlse duinen en dan kom je op een iets rustiger stukje strand, je moet er iets meer moeite voor doen omdat je er alleen met de fiets kan komen." Zaanstreek & IJmond In Zaanstreek-Waterland raadt het regioteam aan om een fluisterbootje te huren in Waterland. Het is volgens hen lekker op het water en als je toe bent aan verkoeling dan spring je er ook zo in. Ook tippen zij het strand van Warder. "Je kunt er heerlijk zwemmen of een lekker ijsje eten", vertelt verslaggever Mischa Korzec. "Het is een vrij rustig strandje."

In de regio IJmond is er één ultieme tip, zegt verslaggever Fred Segaar. "Het strand van IJmuiden is het breedste strand Nederland en er is genoeg parkeerplek. Omdat het daar zo breed is, is het ook niet snel druk. Er is echt ontzettend veel ruimte." Haarlem en Amsterdam In Haarlem is Mooie Nel weer een prima plek om te vertoeven, vertelt verslaggever Marieke Pijlman. Dit stadsstrandje is aan de rand bij de Waarderpolder. "Het is best wel ruim ook en een leuk plekje als je in de stad woont en eigenlijk net wat rust om je heen wilt."

In de hoofdstad kun je onder meer genieten bij de Houthavens in het Westelijk Havengebied. Bij de steiger heb je een mooi uitzicht over het IJ. Maar dat is niet het enige pareltje: "Een ander mooi plekje is de Silodam", zegt verslaggever Jesler Bos. "Daar zijn picknickbankjes, dus je kunt prima je eigen eten meenemen." Haarlemmermeer, Amstelveen & 't Gooi Collega's uit de Haarlemmermeer tippen het Haarlemmermeerse Bos, daar ligt een strandje met veel schaduw door de vele bomen die er staan. Verder heb je er een dagcamping, waar je een dagje je tent kunt opzetten. In Amstelveen en omgeving kun je in het stadshart afkoelen bij de fonteinen. Leuk voor de kinderen als ze even lekker willen spelen. Ook in het Amsterdamse Bos kun je genieten van het water. In Aalsmeer kun je goed terecht bij de Westeinderplassen. "Je kunt daar ook varen. Veel mensen varen daar zonder dat ze zwemmen", vertelt verslaggever Celine Sulsters.

In 't Gooi is kun je lekker zwemmen bij buitenzwembad Sijsjesberg in Huizen, een van de buitenzwembaden in de omgeving. Daarnaast kun je ook per fiets genieten van de omgeving. "Als je de Oud-Loosdrechtsedijk doorfietst, kom je bij de Vecht. Als je vervolgens naar rechts gaat, kom je langs Weesp en Muiden." Daarnaast is de Oud-Loosdrechtsedijk ook bekend in omgeving vanwege de vele strookjes waar mensen in de zon kunnen liggen.