Zwembad De Spetter start zwemseizoen feestelijk met opening van nieuwe glijbaan

Het nieuwe zwemseizoen is vanmiddag feestelijk geopend bij Zwembad De Spetter in Abbekerk. Niet alleen kan iedereen weer een duik nemen in het buitenzwembad, maar ook de nieuwe glijbaan - die met behulp van een inzamelingsactie werd gefinancierd - is vanaf vandaag in gebruik genomen. "Het voelt als een mooie samenkomst."

Na een aantal toespraken werd om 13.00 uur het lint doorgeknipt bij de trap van de glijbaan, die met hulp van een inzamelingsactie werd neergezet. Hét moment voor de kinderen om te ervaren hoe het voelt om over de nieuwe baan te glijden. Daarnaast werd ook de Wall of Fame onthuld, waarop alle namen staan van mensen en bedrijven die met een bedrag van 150 euro of hoger hebben bijgedragen aan de realisatie van de nieuwe, rode glijbaan.

Vanmiddag om 12.00 uur gingen de poorten open van het zwembad om het nieuwe seizoen in te luiden. Door de gratis entree kon iedereen zien hoe het terrein in de afgelopen weken is opgeknapt, en hoe de nieuwe glijbaan van De Spetter er bij staat te glinsteren.

In de afgelopen weken hebben de vrijwilligers van het buitenzwembad in Abbekerk, dat elke dag geopend is, hard gewerkt aan het opknappen van het terrein van De Spetter. Zo zijn alle gebouwen rondom het zwembad voorzien van een nieuwe verflaag, hebben alle toiletten een opfrisbeurt gehad en werd het terras bij het buitenbad vergroot en vernieuwd.

Natuurlijk werd de feestelijke opening vanmiddag opgeluisterd door muziek, maar ook was de kraam van Vivaldi aanwezig om iedereen die dat wilt van een ijsje te voorzien. Daarnaast was ook duikschool Mola Mola aanwezig, om te vertellen over de duiklessen die vanaf volgende week weer in het verwarmde buitenzwembad worden gegeven. En werd er in het bad een aquabootcamples gegeven.

De vorige grote glijbaan van zwembad De Spetter werd twee jaar geleden afgekeurd, omdat deze te oud was en teveel mankementen vertoonde. Daarom had het zwembad zich als doel gesteld een nieuwe, grote glijbaan te plaatsen. Om de kosten hiervoor, ongeveer 25.000 euro, te kunnen dekken werd in december van het vorige jaar een atie opgezet om geld in te zamelen.

"Het voelt als een mooie samenkomst", vertelt Wytske over de opening. "Alle abonnementen liggen klaar. We zijn klaar voor de nieuwe start van het seizoen en hopen dat het de komende tijd lekker druk wordt."

"Voordat we met de actie gestart waren, kregen we veel opgetrokken wenkbrauwen van mensen, die zich afvroegen of het wel verstandig was om in december een doneeractie op te zetten", zegt Wytske van de sponsorcommissie. "Maar we hebben een hoop respons gekregen uit Abbekerk en ook uit de omliggende dorpen."

Daarnaast werden diverse lokale bedrijven uit de regio benaderd om bij te dragen aan het geld dat nodig was voor de bouw. Drie maanden later werd bekend dat het benodigde bedrag bijna binnen was, waarna het zwembad kon starten met de voorbereidingen. Halverwege de vorige maand ging de teller van de actie zelfs over het als doel gestelde bedrag heen.