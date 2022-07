De ultieme verkoeling: jezelf laten 'invriezen' op bloedhete dag: "Min 140 graden is wel écht heel koud!"

De weersverwachting voor vandaag: 37 graden en misschien wel een beetje meer. Wat zijn je opties? Voor de airco zitten, ijsjes eten of lekker gaan zwemmen. Maar in Hilversum kun je ook plaatsnemen in een ijskoude vriescabine. NH Nieuws-verslaggever Rachel Morssink nam de proef op de som. "Doodeng, maar achteraf best fijn!"

Cryotherapie heet de behandeling, waarbij je drie minuten in een extreem koude cabine staat. 'Slechts' min 100 graden voor beginners en tot wel min 180 graden voor gevorderden. "We doen voor jou wel min 140 graden, dan krijg je wat meer 'rookwolken' op beeld," zegt Sandra Alderding lachend. Ze is eigenaar van Wellness het Gooi in Hilversum Zuid, waar je behalve voor de zonnebank dus ook voor de kou kunt kiezen. "Het is heel gezond voor je," vertelt Sandra. "Je staat drie minuten in een cabine die gekoeld wordt met ijskoude stikstof. Na afloop voel je je energieker en fitter, een beetje zoals na het dompelbad in de sauna." IJskoude dampen De spanning stijgt bij verslaggever Rachel Morssink. Er moeten speciale sloffen en handschoenen aan, maar op je ondergoed na ben je verder zo bloot mogelijk. "Ben je er klaar voor," vraagt Sandra? Niet echt, maar er is geen weg meer terug. De zware deur van de cabine gaat dicht en de stikstofwolken komen omhoog. Tijdens de sessie steekt je hoofd boven de cabine uit, zodat je de dampen niet binnen krijgt. "Diep inademen. Door je neus in en door je mond uit," instrueert Sandra, die op een trapje naast de cabine komt staan. Bekijk hier hoe de verslaggever de 'vrieskist' ingaat én weer uitkomt.

Rachel laat zich invriezen - NH Nieuws

"Het begint flink te tintelen en vooral mijn benen en armen zijn heel koud," aldus Rachel halverwege de sessie. Een beetje bewegen en rondjes draaien helpt. "Al het bloed stroomt naar je romp," vertelt Sandra. "Daarom pakken we je handen en voeten goed in, die krijgen het anders te koud." Toch voelt de Cryospace cabine, die 25 euro voor een sessie kost, minder koud aan dan een duik in een ijzig dompelbad. "De angst voor de kou is eigenlijk groter dan hoe het uiteindelijk voelt. Ik vind het al met al goed te doen," aldus Rachel, die toch enigszins opgelucht ademhaalt als de drie minuten voorbij zijn. Goed drinken Na afloop krijgt ze het advies mee om veel te blijven drinken. "Er komen afvalstoffen vrij, wederom net als bij de sauna en die moet je goed wegspoelen," vertelt Sandra. Conclusie van de verslaggever: "Als je de hitte wilt vermijden is dit best een goede aanrader voor op een bloedhete dag. Ik kan er weer tegenaan, terug de warmte in," aldus Rachel.