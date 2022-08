Toe aan verkoeling? Kijk uit bij binnenwater: 'Het is geen zwembad'

Noord-Holland bereidt zich voor op een nieuwe hittegolf. En bij warmte springen we het liefst zo snel mogelijk het water in. Toch is dat niet altijd verstandig. Volgens Marc van der Jagt van de reddingsbrigade zijn we ons onvoldoende bewust van de gevaren van het binnenwater.

De reddingsbrigade legt uit dat er een belangrijk onderscheid is tussen binnenwater waar je wel mag zwemmen en waar niet. Maar ook bij een officiële zwemplek moet je alert blijven. "Het kan ineens een stuk kouder zijn dan verwacht, wat voor kramp kan zorgen", legt Van der Jagt uit. Daarom adviseert hij altijd samen het water in te gaan, 'of vraag iemand om op je te letten'.

"Die stadstrandjes zijn hartstikke fijn, maar er is vaak geen toezicht of informatie over het gebied." Bij de binnenwateren komt het volgens Korte daar eerder aan op eigen verantwoordelijkheid van de zwemmer.

Bernard Korte van het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ) durft zelfs te beweren dat er meer verdrinkingen, gerelateerd aan zwemmen en waterrecreatie, in het binnenland zijn dan op zee. Hij ziet een steeds grotere trek naar de binnenwateren, vooral in de stad.

Dus moeten we volgens Marc van der Jagt van de reddingsbrigade ook onze eigen verantwoordelijkheid nemen en niet zomaar overal in het water springen. "Helaas denken mensen bij de binnenwateren vaak dat het een groot zwembad is."

Niet alleen de grote golven, muien en stromingen op zee zorgen voor gevaarlijke situaties. Ook op de binnenwateren gaat het weleens mis. Daarom probeert de reddingsbrigade ook daar de situatie zoveel mogelijk in de gaten te houden, maar dat is lang niet altijd mogelijk: "We zouden het liefst alle binnenwateren bewaken, maar dat is niet haalbaar."

Maar waarom kunnen we dan niet in het slootje, riviertje of kanaal in de buurt springen? Vaak gaat het om onofficiële zwemplekken. "Waar vaarroutes zijn, moet je sowieso niet zwemmen. Het schip laat een spoor van stromingen na." Volgens Van der Jagt heb je hier dicht bij de kant ook al last van. "Ook loopt een kanaal direct naar beneden. Door meteen in dat koude water te springen, kan je weer overvallen worden door kramp."

Daarnaast is de bodem vaak niet goed te zien door het troebele water. Spring je er toch in? "Dan kan er van alles op de bodem liggen. Of het is veel dieper dan je denkt."

En niet alleen het diepe water is gevaarlijk. "Er is maar weinig water nodig voor een gevaarlijke situatie." Dat geldt vooral voor kinderen en al helemaal als ze nog niet 'watervrij' zijn. "Zonder zwemdiploma's moet je niet dieper gaan dan de kniehoogte van het kind."

Even opfrissen

Niet alleen kinderen, maar ook ouderen moeten goed opletten. Dat weet ook Bernard de Korte van het NIVZ: "Mensen duiken toch snel zonder voorbereiding het water in. Met skiën nemen we altijd nog een paar lesjes, kijken we waar de lastige pistes zitten en dragen we een helm. Maar als we na lange tijd weer zwemmen, bereiden we ons nauwelijks voor."