Meer drenkelingen in de zomer: 'Een terugkerend drama'

De afgelopen zomerweken kregen we regelmatig droevige berichten vanaf de Noord-Hollandse stranden. Er overleden meerdere mensen als gevolg van een verdrinking. "Elk jaar verdrinken er weer mensen door muien en stromingen", laat woordvoerder Kees Brinkman van de KNRM weten. Hij weet nog niet of er dit jaar meer drenkelingen zijn dan voorgaande zomers. "Maar het blijft een terugkerend drama."

Quote "Paniek is een slechte raadgever, het is belangrijk om rustig te blijven" Kees Brinkman, woordvoerder KNRM

Risico van redden Zo ging het begin vorige maand ook al mis bij een Duits gezin in Egmond aan Zee. Een man probeerde zijn twee zoontjes te redden uit het water en kwam daarbij zelf in een mui terecht. "Dat is extra treurig, maar we zien helaas vaker dat mensen bij een reddingspoging zelf verdrinken." De Duitse vader werd gereanimeerd op het stand, maar overleed alsnog. Wanneer badgasten iemand in het water zien die problemen heeft en zelf te hulp schieten is dat niet zonder risico. "Daarom is het belangrijk om eerst de hulpdiensten te waarschuwen voor je zelf te hulp schiet. Als je toch het water in gaat om te helpen, neem dan iets mee waar jij en de drenkeling op kunnen drijven", raad de woordvoerder aan.

Wat te doen in een mui? "Paniek is een slechte raadgever, het is belangrijk om rustig te blijven", weet woordvoerder Brinkman. Het heeft geen zin om tegen de mui in te zwemmen terug naar het strand. "Een mui ontstaat door een onderbreking van zandbanken, de stukken tussen de zandbanken zijn dieper en daardoor ontstaan er stroomgaten." Wat je wel moet doen? "Probeer parallel aan het strand zijlings uit de mui te zwemmen. Dan kan je ook weer op een hogere zandbank terecht komen." En onthoud, probeer rustig te blijven.

Toch hebben we niet te maken met een uitzonderlijke zomer. De afgelopen jaren bleef het aantal drenkelingen namelijk vrijwel gelijk. "En ik verwacht niet dat dit jaar anders zal zijn dan in voorgaande jaren", zegt de woordvoerder. Volgens het CBS zijn er in 2021 bijna 60 inwoners van Nederland verdronken in open water. 'Tot de knieën' Hoewel een mui of stroming een zwemmer kan overvallen, zijn er ook dingen waar de strandganger van tevoren rekening mee kan houden. Vooral buiten de bewaakte uren gaat het vaker mis. "Als er geen toezicht is worden drenkelingen minder snel gesignaleerd en kunnen ze ook minder snel geholpen worden." Dus raad de KNRM aan om alleen op plekken te zwemmen waar een strandwacht aanwezig is. Ook weet Brinkman dat er vaak mensen verdrinken die niet goed kunnen zwemmen. "Het klinkt misschien gek, maar dan moet je echt niet dieper dan je knieën gaan." Gevaarlijk! De reddingsbrigade hijst ook verschillende vlaggen als raadgevers voor de badgasten. Hieronder staan ze allemaal op een rijtje.

Niet zwemmen! Zeer gevaarlijk! Sjef Kenniphaas

Zwemmen en baden verboden! Zwemmers kunnen een boete krijgen Sjef Kenniphaas, reddingsbrigade

Kind gevonden! Ouders worden verzocht zich te melden bij de reddingspost Sjef Kenniphaas, reddingsbrigade

Lifeguards aanwezig! Reddingsbrigade geopend en werkzaam Sjef Kenniphaas, Reddingsbrigade

Gevaarlijke (zee)dieren en/of ongedierte in het water! Sjef Kenniphaas, Reddingsbrigade

Gebied met gevaarlijke omstandigheden, zwemmen tussen deze vlaggen wordt ten zeerste afgeraden Sjef Kenniphaas, reddingsbrigade

Pas op met zwemmen! Gevaarlijk! Zwemmers moeten voorzichtig en waakzaam zijn Sjef Kenniphaas, reddingsbrigade

Pas op met zwemmen! Geen drijfmiddelen gebruiken! Er staat aflandige wind Sjef Kenniphaas, reddingsbrigade Volgende