Het wordt warm, maar zwemmen in Het Twiske mag niet: blauwalgen slaan toe

Komende week wordt het weer lekker warm weer, maar niet overal kan je een duik nemen om af te koelen. Blauwalg gooit roet in het eten. Op steeds meer plekken in de provincie kan er niet gezwommen worden. Zoals in recreatiegebied Het Twiske, waar slechts nog op een enkel strandje gezwommen mag worden.

Veel zon en temperaturen tot 28 graden: het wordt weer heerlijk weer, maar zwemmen in Het Twiske zit er niet in. De waterkwaliteit is slecht bevonden, omdat op veel plekken blauwalg in het water zit. Van blauwalg kun je een geïrriteerde huid, maagkrampen en diarree krijgen.

Wat is blauwalg? Blauwalgen zijn bacteriën die leven van licht, koolstofdioxide en van voedingsstoffen in het water. Door klimaatverandering is het de laatste jaren steeds warmer en droger. Dat is goed voor de blauwalg: die groeien bij hitte en droogte. Laatste jaren komen ze dan ook steeds vaker voor. Als er veel blauwalgen in het water zitten, kunnen ze gevaarlijk zijn voor mensen én dieren. Daarom: veel blauwalg in het water? Dan kun je er beter niet in zwemmen en geldt dus een zwemverbod.

Op veel zwemplekken in het Twiske kun je ziek worden van de blauwalgen omdat er veel in het water zitten. Daarom geldt er een zwemverbod. Zo wordt het bijvoorbeeld afgeraden te zwemmen bij het Doesstrand, het Kure-Jan Strand en de Speelsloot. Op het Schoorlstrand en het Vennegatstrand mag wel gezwommen worden, maar daar wordt het afgeraden vanwegen de algen. Wie per se een duik wil nemen in Het Twiske, moet naar de Spartelvijver. Alleen daar hebben de blauwalgen niet toegeslagen. De laatste stand van zaken voor het Twiske is te vinden op de Waterkaart Live.