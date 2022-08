Een verkoelende duik: dit moet je weten over blauwalg

Blauwalgen zijn bacteriën die zich gedragen als plantjes, legt blauwalg-expert Miquel Lurling van de Wageningen Universiteit uit. Blauwalgen kunnen in alle soorten wateren voorkomen en leven van licht, koolstofdioxide en in het water opgeloste voedingsstoffen. De kleur van blauwalg varieert van blauwgroen tot roodblauw.

Massale groei van blauwalgen brengt niet alleen overlast, maar ook gezondheidsrisico's met zich mee. Volgens Lurling kunnen blauwalgen zich sterk vermenigvuldigen waardoor er een drijflaag van blauwalg op het water verschijnt. Vermenigvuldigen g ebeurt het snelst in warm water, als er sprake is van weinig stroming en het water veel voedingsstoffen bevat.

3. Wanneer is het gevaarlijk?

Niet alle blauwalgen zijn giftig, want niet alle soorten kunnen gifstoffen aanmaken, legt Lurling uit. "Het onderscheid is echter moeilijk te maken. Hiervoor moet uitgebreid onderzoek worden verricht." In Nederland geldt een speciaal Blauwalgenprotocol. In dit protocol staat hoe zwemlocaties het beste kunnen controleren op blauwalg en welke maatregelen getroffen moeten worden.

Een waarschuwing wordt afgegeven bij de drie volgende situaties: "Wanneer er een dikke drijflaag van blauwalg op het water te zien is, de zogenoemde pigment meting - een meting die op basis van lichtsignalen constateert of de blauwalg schadelijk is - boven bepaalde waarden uitkomt en wanneer een specifiek type blauwalg veel voorkomend is."