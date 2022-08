Eerste Oekraïense vluchtelingen komen vandaag aan in Enkhuizen

Een eerste groep van 30 vluchtelingen uit Oekraïne is vandaag aangekomen in Enkhuizen. In totaal worden op de ijsbaan 150 vluchtelingen opgevangen. Het is na de opvanglocatie in Hoogkarpsel de tweede opvanglocatie binnen de samenwerkende gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.

De ijsbaan is omgetoverd tot een opvanglocatie van zes maanden - Gemeente Enkhuizen

Rondom de opvanglocatie in Enkhuizen ontstond vanuit omwonenden veel protest, omdat mensen vreesden dat het terrein straks permanent wordt gebruikt om woningen op te bouwen. Ook de Enkhuizer IJsclub was ongelukkig met de locatie, omdat de locatie niet als ijsbaan gebruikt kan worden. De grootste onrust verdween toen burgemeester Eduard van Zuijlen garandeerde dat de situatie tijdelijk is. Inmiddels is het drassige terrein onherkenbaar. Op betonplaten zijn woonunits geplaatst, die als onderkomen voor de 150 Oekraïners dienen. Zij nemen verdeeld over vijf groepen hun intrek. Elke week wordt er een nieuw woonblok geplaatst. Ook inwoners en omwonenden zijn bereid om te komen helpen. Iets wat burgemeester Eduard van Zuijlen tevreden stemt: "Ik ben inmiddels meerdere malen ook zelf benaderd door inwoners die een helpende hand aanbieden. Ik vind het geweldig dat de Enkhuizenaren zo betrokken zijn. Iedereen die wat wil betekenen in deze situatie, verwijs ik graag naar het Vrijwilligerspunt. Zij coördineren deze steun." Kans op verlenging De woonunits worden in principe voor een jaar gehuurd. Als de oorlog in Oekraïne langer duurt, is het mogelijk om het aantal woonblokken uit te breiden met maximaal één blok voor 30 personen in Hoogkarspel en maximaal twee blokken in Enkhuizen. Als de noodopvang niet meer nodig is, worden beide locaties weer in oude staat hersteld.

Binnenkant woonunits opvanglocatie in Enkhuizen Gemeente Enkhuizen

De woonunits zijn goed uitgerust, met eigen keukenblok, bedden, stoelen en tafel. Ook is er per woonblok een gemeenschappelijke ruimte. Deze is voorzien van een grote keuken, gezamenlijke douches en toiletten. "Voor gezinnen worden units gekoppeld, zodat een grotere woonruimte ontstaat", aldus een woordvoerder. Een aantal losse units worden gebruikt als washok, opslag, en een kantoorruimte voor de locatiebeheerder en zorgverleners. Derde locatie Er is ook nog een derde locatie in beeld, die aan de Voetakkers in Lutjebroek. Deze werd voorlopig in de ijskast gezet, omdat agrarische bedrijven en omwonenden in de bres sprongen. Ze zijn bang dat de locatie een 'permanente status' krijgt. Dit zou ten koste gaan van het agrarisch areaal en hun bedrijfsvoering. "Met de komst van deze twee locaties is de opvanglocatie aan de Voetakkers in Lutjebroek voorlopig niet noodzakelijk", schetste de gemeente Stede Broec al eerder. De gemeente houdt de locatie achter de hand, mocht het in de toekomst nodig zijn.

Afslag naar Enkhuizen - NH Nieuws / Maurice Blaauw