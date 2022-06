Omwonenden dienen bezwaar in tegen opvanglocatie voor Oekraïners op Enkhuizer ijsbaan

Na Lutjebroek hebben ook omwonenden uit Enkhuizen in een brief aan de gemeente laten weten dat een opvanglocatie voor Oekraïners op de ijsbaan niet ideaal is. Ze pleiten voor geschiktere locaties als de Flosbeugel en camping De Vest.

De ijsbaan in Enkhuizen is een van drie locaties die de samenwerkende gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland op het oog hebben om Oekraïners op te vangen. Hoewel de voorbereidingen in volle gang zijn, lijkt de omgeving daar anders over te denken. Volgens hen is het terrein – dat nu nog drassig is – hiervoor niet geschikt.

Eén daarvan is Nico Heij, die rond de ijsbaan woont. Samen met 138 andere omwonenden heeft hij een bezwaar ingediend bij de gemeente Enkhuizen. "Dat heeft niets met de Oekraïners te maken, laat ik dat voorop stellen. Wat daar gebeurt, is verschrikkelijk. Ze zijn meer dan welkom. Maar of het nou verstandig is om Oekraïners op te vangen naast een brandweerkazerne, dat betwijfel ik. Zeker als elke eerste maandag van de maand een luchtalarm afgaat. Dus je kan je goed inbeelden hoe dat voor hen kan zijn."

Twijfels

Maar dat is niet het enige waar ze tegen aanlopen. De omwonenden zijn bang dat de ijsbaan voorgoed verdwijnt, mocht het terrein als noodopvang dienen. En dat zien ze niet zitten. "Het wordt verhard, omdat het nu nog te drassig is. Er komen leidingen en kabels te liggen. Daarbij maakt de ijsbaan onderdeel uit van het ecolint, waar niet gebouwd mag worden."

Zelf wijst Heij naar geschiktere opvanglocaties, waaronder camping De Vest of bij de Flosbeugel. "Daar liggen bijvoorbeeld al leidingen in de grond."

