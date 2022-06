Enkhuizer ijsclub dicht door noodopvang Oekraïners: “Gaat wel twee jaar duren"

De ijsbaan in Enkhuizen gaat gebruikt worden als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Er worden woonunits geplaatst, die daar maximaal 12 maanden blijven staan. Voorzitter van de ijsbaan, Jur Visser, is er niet blij mee: "Het is een moeras, die ze nu waarschijnlijk vol gaan storten met zand om die units te plaatsen, over 12 maanden kunnen wij het dan niet gebruiken."

Sterker nog: Jur denkt dat ze de schaatsbaan zelfs voor een paar jaar kwijt zijn. "Vervelend is dat je ook geen bezwaar kunt maken, omdat het met een noodverordening gebeurt", zegt Jur. De schaatsvereniging met ongeveer 500 leden pacht de grond kosteloos van de gemeente en heeft een kantinegebouw op de grond staan. "Wanneer de gemeente dit bij de voetbalvereniging zou doen, is de wereld te klein. Wij zijn de weg van de minste weerstand lijkt het."

Voorzitter van de ijsbaan is teleurgesteld over de opvang locatie - NH Nieuws

Ook omwonenden zijn het niet eens met de plannen. "Er is vanavond een bijeenkomst, maar tegen de plannen is niks meer te doen. Ik heb ze deze week al aan het werk gezien op de ijsbaan," reageert een gefrustreerde buurvrouw. Ze is bang dat ze veel hinder gaat ondervinden van de opvang. "De lichten van de ijsbaan zijn heel fel, mijn uitzicht verdwijnt en het zal veel geluidsoverlast opleveren." Een andere buurman valt haar bij: "De grond is daar iets lager en het zit tussen twee woonwijken in. Alles wat daar gebeurt, galmt de hele wijk door," stelt de buurman. "Ik woon hier al jaren met plezier, en als ze het hier achter gaan bebouwen, verdwijnt er ook een deel van mijn woongenot." Hij heeft er weinig vertrouwen in dat de gemeente na een jaar alles weer hersteld. "Als ze dit gaan doen, zijn er echt keiharde afspraken nodig." Nico Heij, ook woonachtig in de buurt, heeft handtekeningen verzameld om duidelijk te maken aan de gemeente dat zij het niet eens zijn met dit besluit. "Al 138 handtekeningen – dat zegt wel wat. Het leeft enorm in de omgeving rond de ijsbaan." Eerder sprak NH Nieuws met Nico over zijn handtekeningenactie. Volgens hem zouden locaties als camping de Vest of de Flosbeugel veel geschikter zijn voor de opvang.

Lees ook Play West-Friesland Play Omwonenden dienen bezwaar in tegen opvanglocatie voor Oekraïners op Enkhuizer ijsbaan

Jur begrijpt wel dat de buren bang zijn dat de gemeente na de opvang periode het gebied niet in oude glorie hersteld. "De gemeente heeft vaker geprobeerd de grond van de ijsbaan voor een ander doel te gebruiken," vertelt Jur. Hij is blij met de buren die het behoud van de ijsbaan steunen. "Er zijn ook veel betere locaties in Enkhuizen te vinden, maar dat is mijn mening." Onlangs is Jur in gesprek gegaan met twee ambtenaren over alternatieve mogelijkheden. "Er waren volgens die ambtenaren wel vijftien mogelijke locaties geselecteerd, maar het is de ijsbaan geworden."