SED-gemeenten plaatsen 180 woonunits voor zo'n 250 vluchtelingen uit Oekraïne

De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland hebben gezamenlijk twee locaties aangewezen waar zo'n 250 vluchtelingen uit Oekraïne voor een langere tijd onderdak wordt geboden. Het gaat om Voetakkers 6 in Lutjebroek en De Gouw 105 in Hoogkarspel.

Het gaat om 180 woonunits, die al zijn besteld. Alle units worden in drie maanden neergezet - op z'n vroegst in juli en augustus - en zijn voorzien van eigen sanitair. En die tijd is nodig om het terrein bouwrijp te maken, nutsvoorzieningen aan te leggen en de units in te richten.

De kant-en-klare woningen bieden een slaapplek voor ongeveer een jaar. De groep wordt verdeeld over beide locaties en die in Lutjebroek zal als eerst open gaan.

De kosten worden gedeeld door de drie gemeenten. Maar waarom wordt er gekozen voor woonunits? "We hebben geen leegstaande kantoren of een woonzorgcomplex. Vandaar dat ons oog hierop viel. Ze zijn efficiënt, snel en gemakkelijk in elkaar te zetten. Ook zijn ze erg in trek, dus we moesten snel handelen", zegt Eduard van Zuijlen, burgemeester van Enkhuizen.

Mochten er op termijn meer opvangplekken nodig zijn, dan wordt de ijsbaan in Enkhuizen omgetoverd tot een opvangplek waar ook woonunits geplaatst kunnen worden.

Dit is de locatie in Lutjebroek waar de woonunits moeten komen - artikel gaat verder onder de foto: