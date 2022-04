Aanvragen woonunits in trek bij bouwbedrijf Ursem: "We zitten al over de 500"

Efficiënt, snel en gemakkelijk in elkaar te zetten. De woonunits voor vluchtelingen uit Oekraïne, arbeidsmigranten en spoedzoekers zijn bij bouwbedrijf Ursem erg in trek. De aanvragen hiervoor stromen binnen. "We zitten al over de 500 woonunits", zegt Coos Schouten, directeur van Schouten Techniek. Inmiddels is de zoektocht naar geschikte locaties in volle gang.

Samen met Schouten Techniek en Kavel 44 ontwikkelt Ursem modulaire huisvesting. Het is volgens Schouten een ideale manier om het huidige woonprobleem aan te pakken. "Wij voelen de verantwoordelijkheid om mensen in nood te helpen. Het is een vraag die toeneemt. Zeker nu ook de vluchtelingstroom vanuit Oekraïne op gang is gekomen."

De woonunits kunnen dienen als opvangplek voor Oekraïnese vluchtelingen, wat de druk op de noodopvang in Ter Apel afneemt. "Ook arbeidsmigranten, spoedzoekers, starters of woningzoekenden zouden hiermee geholpen kunnen worden. Dan krijg je een win-winsituatie."

De woningen zijn in veel gemeenten eerst bestemd voor Oekraïners. En mochten die weer huiswaarts gaan als de rust is wedergekeerd, dan volgen vaak de woningzoekenden of arbeidsmigranten. "De units zijn duurzaam, gemakkelijk te verplaatsen en modulair te bouwen. Je kan er mee variëren."

Gemakkelijk en snel

Kant-en-klare woningen uit de fabriek. Het is volgens Schouten de toekomst. Ursem heeft, vergeleken met andere bouwbedrijven, genoeg capaciteit om snel de units te leveren. Op z'n vroegst in juli en augustus. "Als er iets moet gebeuren, dan kunnen we deze ook snel leveren. We kunnen per week zo'n 20 tot 30 woonunits bouwen. Leidingen aansluiten en klaar is Kees."

Het bouwbedrijf heeft momenteel twee aanvragen binnen die concreet zijn, waaronder in Zaanstad. Maar er zit nog genoeg in de pijplijn, ook in West-Friesland. "Dan hebben we het bij elkaar al over 500 woonunits. Dat is aardig wat."

Want ook Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland zijn dringend op zoek naar een nieuw onderkomen voor Oekraïners. Maar waar de tijdelijke units moeten komen te staan, blijft nog even geheim.

Op zoek naar locaties

"Gezamenlijk zijn we voor de middellange termijn op zoek naar locaties voor tijdelijke woonunits waar de vluchtelingen uit Oekraïne langere tijd kunnen blijven", legt woordvoerder Esther Groen uit. Want zo'n 200 Oekraïners verblijven in deze regio momenteel bij gastgezinnen, in hotels en vakantiewoningen.

Niet alleen het woonprobleem wordt hiermee aangepakt. Want ook het elektriciteitsnetwerk in de gemeenten Enkhuizen, Stede Broec en Drechterland zit vol. "Een van onze producten is hiervoor uitermate geschikt, met zonnepanelen en een batterij. Het is gemakkelijk aan te sluiten en verbruikt ook nog eens weinig energie. Zo omzeilen we meteen het probleem van de krapte op het stroomnet."