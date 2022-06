Deuren opvanglocaties in Enkhuizen en Hoogkarspel bijna open voor Oekraïners

De eerste van 270 Oekraïense vluchtelingen in Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland arriveren nog voor eind juni in Hoogkarspel. Daar zijn de eerste woonunits geplaatst en in Enkhuizen start de voorbereiding voor het inrichten van het ijsbaanterrein. Met de komst van deze twee locaties is de opvanglocatie aan de Voetakkers in Lutjebroek voorlopig 'niet noodzakelijk'.

In Lutjebroek en Enkhuizen is er verzet van omwonenden, in Hoogkarspel verloopt de noodhuisvesting naar behoren. Op het grote terrein – waar tot voor kort hoveniersbedrijf Jos Vriend was gevestigd – is inmiddels grond gestort en een riolering aangelegd.

Vorige week zijn er 22 woonunits geplaatst, waar de eerste groep Oekraïners eind juni al terecht kan. In totaal worden er vier woonblokken geplaatst, goed voor 120 vluchtelingen. "Elk woonblok creëert ruimte voor zo'n 30 Oekraïners. Vanaf eind juni wordt er elke week een woonblok bij geplaatst."

Ook de ijsbaan in Enkhuizen moet eraan geloven. En dat is opvallend te noemen, gezien de eerdere zorgen vanuit de omgeving. 131 omwonenden dienden een handtekening in. "De grond is daar iets lager en het zit tussen twee woonwijken in. Alles wat daar gebeurt, galmt de hele wijk door", liet een buurtbewoner vorige week nog weten. Hij heeft er weinig vertrouwen in dat de gemeente na een jaar alles weer herstelt. "Als ze dit gaan doen, zijn er echt keiharde afspraken nodig."

Onrust

Op 9 juni werd er nog een informatiebijeenkomst gehouden, waar de gemoederen soms hoog opliepen. Zo wezen omwonenden naar geschiktere opvanglocaties als de Flosbeugel of camping De Vest. Die leken te klein of waren al bestemd voor tiny houses.

Wel zegde burgemeester Eduard van Zuijlen toe om naar andere locaties te kijken. "In de dagen die volgden, heeft Van Zuijlen meerdere bedrijven gebeld die panden leeg hebben staan of in bezit zijn van percelen. Echter hebben die aangegeven dat deze niet geschikt zijn, waardoor we toch genoodzaakt zijn om terug te vallen op de ijsbaan", laat een woordvoerder aan NH Nieuws weten. Omwonenden zijn afgelopen vrijdag ingelicht.

Bouwrijp maken

Ondanks het verzet, de handtekeningenactie en discussie met de burgemeester, wordt het terrein – dat nu nog drassig is – toch omgebouwd tot een heuse opvanglocatie. Er komen vijf woonblokken, die ruimte bieden voor in totaal 150 vluchtelingen. "De voorbereiding voor het inrichten van de ijsbaan start deze week. De komende weken wordt de locatie bouwrijp gemaakt en worden voorzieningen, zoals water en elektriciteit aangelegd."

Vanwege de leveringsproblemen van netbeheerder Liander wordt de elektriciteit in eerste instantie via aggregaten geleverd.

De woonunits worden in principe voor een jaar gehuurd. Als de oorlog in Oekraïne langer duurt, is het mogelijk om het aantal woonblokken uit te breiden met maximaal één blok voor 30 personen in Hoogkarspel en maximaal twee blokken in Enkhuizen. Als de noodopvang niet meer nodig is, worden beide locaties weer in oude staat hersteld, zo stelt een woordvoerder.