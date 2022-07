Eerste Oekraïense vluchtelingen begin augustus naar grote opvanglocatie in Enkhuizen

De exacte datum is nog onbekend. Maar de eerste groep met 30 vluchtelingen moeten over twee weken arriveren. Eigenlijk werden ze volgende week al verwacht. "De oorspronkelijke planning is verschoven, maar we kunnen nog geen exacte datum geven", aldus een gemeentewoordvoerder. Sowieso worden omwonenden eerst geïnformeerd per brief over de exacte planning.

Onrust

Rondom de opvanglocatie is veel te doen geweest. Vanuit omwonenden was veel protest, omdat mensen vreesden dat het terrein straks permanent wordt gebruikt om woningen op te bouwen. Ook de Enkhuizer IJsclub was ongelukkig met de locatie, omdat die de schaatsbaan voorlopig niet kan gebruiken.

Nadat tijdens een druk bezochte bewonersbijeenkomst burgemeester Eduard van Zuijlen garandeerde dat de situatie tijdelijk is, leek voor veel mensen het grootste bezwaar verdwenen. Al waren er ook omwonenden die de garanties niet geloofden.

Inmiddels is het terrein geschikt gemaakt voor de opvang van in totaal 150 vluchtelingen, die verdeeld over vijf groepen hun intrek zullen nemen. Ook komen er douches en toiletgebouwen.

Positieve ontvangst

SP-fractievoorzitter, en ook omwonende van de ijsbaan, Margreet Keesman vindt dat de Oekraïeners met open armen ontvangen moeten worden. "Deze mensen zijn vanwege de oorlog gevlucht uit hun land. Dus ik ga ze met zelfgebakken appeltaart verwelkomen", verzekert Keesman.