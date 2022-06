Onrust over opvanglocatie Enkhuizen nog niet weg: gemeente belooft dat het tijdelijk is

Het was een druk bezocht en hete avond in de Nieuwe Doelen in Enkhuizen. Veelal boze omwonenden van de ijsbaan in Enkhuizen gingen volop de discussie aan met burgemeester Eduard van Zuijlen over de plannen voor een noodopvang voor 150 Oekraïense vluchtelingen die er een jaar blijft staan.

Informatiebijeenkomst opvanglocatie ijsbaan Enkhuizen - NH Nieuws

"Ik kom hier om mensen het eerlijke verhaal te vertellen, en waarschijnlijk zal ik ze daar niet blij mee maken," aldus de burgemeester. Vijf units moeten er verrijzen op het ijsbaanterrein. Omwonenden werden volledig verrast door de plannen. Grootste zorg is dat het gebied dat nu bestaat uit groen, straks permanent gebruikt gaat worden voor bijvoorbeeld woningbouw. Al na tien minuten ontstaat rumoer als duidelijk wordt dat ondanks de bezwaren de opvang er hoogstwaarschijnlijk toch gaat komen. De bijeenkomst verliep soms rumoerig binnen tien minuten was het al raak en roept een van de buurtbewoners boos: "Waarom zijn we hier dan, zo kan ik net zo goed gelijk naar huis gaan." Binnen twee weken start bouw Iemand in de zaal vraagt hoelang het nog gaat duren voordat ze beginnen met bouwen. "Misschien beginnen we al over twee weken," reageert burgemeester Van Zuijlen. De zaal reageert de zaal vol ongeloof. Dat deze locatie nu zo snel gerealiseerd wordt komt doordat er in Stede Broec een kleine vertraging is. Tekst gaat verder onder de foto

De indeling van opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen op de ijsbaan in Enkhuizen - NH Nieuws

Bij het zien van het plaatje met de indeling van woonunits merkt iemand op dat er nog ruimte is voor meer woonunits. "Als er meer opvangruimte nodig is wordt dan hier de capaciteit verdubbelt," vraagt diegene. De burgemeester is even stil van de vraag. "Ik kan u niet beloven dat als wij de vraag krijgen om de capaciteit te vergroten omdat de toestroom van de vluchtelingen toe neemt dit niet gebeurt," aldus de burgemeester. Generatoren voor elektra De opvang wordt sober ingericht. Er zijn gedeelde wc's, badkamers en keukens. Toch zorgt overbelasting van het elektriciteitsnet voor problemen. En dus zijn er generatoren nodig om stroom te lever. Het leidt tot ontzetting in de zaal. Volgens de burgemeester is het in ieder geval nodig tot het einde van het jaar en worden er maatregelen getroffen om geluidsoverlast tegen te gaan. Geen andere plannen voor locatie Burgemeester Van Zuijlen gaf verder de garantie dat er geen andere plannen zijn met de locatie. "Dat idee hebben mensen blijkbaar ergens opgedaan. Maar na de noodopvang wordt het weer een ijsbaan. Er zijn geen plannen om hier iets te bouwen." Ook is er de mogelijkheid om met eventuele alternatieve locaties te komen. Daar wordt vanuit de zaal gretig gebruik van gemaakt. Locaties zoals de oude camping bij het Enkhuizerzand, de Flosbeugel en de Reigerweg worden afgedaan als ongeschikt. Maar andere opties worden onderzocht. De burgemeester vertelde verder dat de gemeente het komende jaar sowieso op zoek gaat naar een betere opvanglocatie. Eentje die later ook gebruikt kan wórden voor het huisvesten van spoedzoekers uit de eigen gemeente. Gemengde reacties Na een lange avond zijn sommige buurt bewoners dan toch ook wel voorzichtig positief. "Hij heeft beloofd dat het tijdelijk is en ik geloof hem," aldus een buurtbewoner. Iemand anders is nog wat sceptisch maar heeft zich er wel al bij neergelegd.