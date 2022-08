Ajax huurt Italiaanse pinchhitter Lucca (21) voor een seizoen

Ajax heeft een tweede spits binnen, Lorenzo Lucca mag zich in ieder geval één seizoen Ajacied noemen. De Amsterdammers huren de Italiaanse spits van de Serie B-club AC Pisa. De club heeft ook een optie tot koop in het huurcontract bedongen.

De nieuwe Ajax-trainer was, naast de terugkeer van Brian Brobbey, nog op zoek naar een zogenoemde pinchhitter. Een spits die moeizaam lopende wedstrijden kan openbreken. Met de komst van de twee meter lange Lucca heeft Schreuder zijn gewenste tweede spits achter de hand.

De jonge spits speelde bij de Italiaanse tweededivisionist in totaal 35 wedstrijden. Daarin wist Lucca zes keer een doelpunt te maken en vier keer een assist te geven. Hij heeft ook vijf interlands mogen spelen voor Italië Onder 21, daarin wist hij twee keer te scoren.

Aanwinsten

De Amsterdammers zijn bezig aan een drukke transferzomer. Eerder werden Steven Bergwijn, Calvin Bassey, Francisco Conceição, Owen Wijndal en Brobbey al aangetrokken. De eerste competitiewedstrijd van Ajax is komende zaterdag tegen Fortuna Sittard. De aftrap in Sittard is 16.30 uur, maar het is nog onduidelijk of Lucca direct inzetbaar is.