Schreuder geeft niet alleen Gorter en Bassey de schuld van de nederlaag tegen PSV

Na een waar spektakelstuk bleek dat Ajax niet was opgewassen tegen PSV. De Brabanders keerden huiswaarts met de Johan Cruijff Schaal (3-5). Doelman Jay Gorter ging meermaals in de fout bij de tegengoals, maar dat zag Alfred Schreuder anders.

De trainer van Ajax vond zijn ploeg in de eerste 35 minuten uitstekend. Daardoor kwam Ajax ook goed op 1-0 via Steven Bergwijn, maar de controle verdween na de gelijkmaker van Guus Til. Uiteindelijk zou de plaaggeest van de Amsterdammers driemaal scoren. "We moeten wel het verdedigen in de zestien verbeteren, dat vond ik wel zorgwekkend."

