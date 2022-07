Prijskaartje van 31,25 miljoen euro: Ajax rondt toptransfer Steven Bergwijn af

Het heeft lang geduurd, maar de overgang van Steven Bergwijn van Tottenham Hotspur naar Ajax is definitief. Voor een recordbedrag van 31,25 miljoen euro neemt de landskampioen de 22-voudig international van Spurs over. Bergwijn heeft een contract voor vijf jaar getekend.

Ajax wilde Bergwijn vorig seizoen ook al naar Amsterdam halen, maar toen liep de transfer stuk op de vraagprijs. Het bedrag dat Ajax nu neertelt, is een record in de eredivisie. De onlangs aan Borussia Dortmund verkochte Sébastien Haller was met 22,5 miljoen euro de duurste aankoop van Ajax in de eredivisie. De spits werd deze week voor 31 miljoen euro aan de Duitse topclub verkocht.

Bergwijn (24) keert bij Ajax terug op voor hem bekend terrein. Hij speelde er zes jaar in de jeugdopleiding, voordat hij in de zomer van 2011 naar PSV vertrok. In Eindhoven brak hij door, waarna Tottenham hem in de winter van 2020 kocht voor dertig miljoen euro. Hij tekende destijds een contract tot medio 2025.

In de Premier League zat Bergwijn vaker op de bank dan dat hij in de basis mocht beginnen. In 2,5 jaar tijd stond hij 25 keer aan de aftrap en kwam hij in 35 competitieduels als invaller in het veld. Hij maakte zeven doelpunten.

Meer toptransfers

Er zitten nog meer lucratieve transfers aan te komen. Zo lijkt Manchester United de portemonnee te willen trekken om Lisandro Martinez weg te halen bij Ajax. De nieuwe club van trainer Erik ten Hag zou bereid zijn om vijftig miljoen euro voor de verdediger te betalen.

Ajax hoopt zelf spoedig de komst van Owen Wijndal af te kunnen ronden. De linksback van AZ mag voor een gelimiteerde transfersom van tien miljoen de overstap maken.