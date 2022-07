Reserveteam van Ajax blijft steken op gelijkspel tegen Almere City

Hoewel veel spelers van Ajax gisteren nog minuten maken in de spectaculaire wedstrijd tegen PSV, waren de Amsterdammers niet superieur in Almere. Doelman Remko Pasveer moest in de openingsfase een aantal keren in actie komen. De grootste kans ontstond na een te korte terugspeelbal van Bassey, waarna Tijmen Wildeboer alleen op Pasveer afging, maar de keeper vakkundig ingreep.

Brobbey

Het was toch Ajax dat op voorsprong kwam na een half uur spelen. Sean Klaiber profiteerde van een slechte uittrap van oud-Volendam doelman Nordin Bakker. De vleugelverdediger bezorgde de bal bij Brobbey, die voor de 0-1 tekende.

