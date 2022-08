"Eigenlijk is de IJmond altijd heel multicultureel geweest"

Wie had gedacht dat de ziel van de IJmond misschien eigenlijk heel multicultureel is? Urkers, Heldenaren, Egmonders, 'noem maar op en dat moest allemaal in de haven van IJmuiden samenkomen, werken en leven'. Dat lukte goed, weet oud-visserman Jan Zwanenburg. 'En nu hebben we hetzelfde, want nu komen de mensen van ver, dus ook die club die hoort en komt erbij.'

Als iemand het kan weten, dan is het Jan Zwanenburg wel, want hij heeft in zijn werkende leven in de haven 'tonnen vis door zijn handen laten gaan, dat mag je wel noemen, ja.' En zijn vrouw, die komt uit Urk.

Bovendien is Zwanenburg zelf een echte IJmuidenaar. "Torremolinos? Daar ga ik niet heen. Ik hou van IJmuiden, we hebben hier alles: ik heb hier interviews gehouden in de storm, in de mist en volop in de zon."

Tekst loopt door onder de aflevering.