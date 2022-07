Hoe de hul uit het West-Friese straatbeeld verdween

De hul, oftewel de kanten hoofddoek, was lang een begrip in West-Friesland. Op speciale wijze werden ze geplooid, en bijna ieder dorp had zijn eigen variant. Maar zoals dat soms gaat met folklore werden ze steeds minder gedragen en verdwenen in halverwege de vorige eeuw uit het straatbeeld.

Uit een reportage van het Polygoon Journaal blijkt het plooien van de hul een flinke klus te zijn. Mevrouw Bos uit Wognum wordt gevolgd. De 65-jarige vrouw stopt er na 45 jaar mee. De redenen: haar leeftijd, maar ook het gebrek aan klanten.

Polygoonvideo over het verdwijnen van de hul in West-Friesland - NH Nieuws

Ziel van de regio De reportage was te zien in het NH-zomerprogramma Ziel van de regio waarin presentator Koen Bugter West-Friesland bezocht. Vanuit het Stoommachinemuseum wordt onder meer gesproken over het Westfriese dialect, maar ook het museum zelf. Er zijn reportages over het wereldwijde West-Friese succes in de zaadverdelingsindustrie en het geheim achter de kermissen. Daarnaast draagt de Hoornse stadsdichter Levi Noë een gedicht voor en treedt zanger Sven Ross op. Bekijk hieronder de hele uitzending nog eens terug.

De ziel van de regio: West-Friesland - NH Nieuws