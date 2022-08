Ziel van de regio: zelfs Rembrandt reisde via het Haarlemmermeer naar z'n atelier

Al halverwege de zeventiende eeuw beseffen inwoners van Amsterdam, Haarlemmermeer en Leiden dat het water uit de meren tussen die steden niet zonder risico is. Toch zal het dan nog tweehonderd jaar duren voordat het Haarlemmermeer is drooggelegd. NH Nieuws duikt vandaag in de ziel van de regio, onder andere met Fred van der Schot, gids bij het Historisch Museum Haarlemmermeer.

Van der Schot vertelt dat er ooit vier meren tussen Amsterdam, Haarlem en Leiden lagen: het Haarlemmermeer (bij Haarlem), het Oude Meer, het Nieuwe Meer en het Leidsemeer. "Die werden steeds groter", vertelt hij over de gevolgen van meerdere zware stormen. "Maar ook omdat mensen turf gingen steken, en dus steeds grond weghaalden, en het water - als er storm was - meer kans kreeg. Zo is het één meer geworden." Van A naar B Voor vissers was dat meer van groot belang voor hun bestaanszekerheid, maar het water werd ook veel gebruikt om van A naar B te komen. En niet door de minsten, weet Van der Schot. Artikel gaat verder onder de video.

Het oprukkende meer kwam steeds dichter bij de stadsgrenzen. "Aan het begin van de negentiende eeuw kwam het water echt dicht bij Amsterdam, en ook wel dicht bij Leiden, en dat gaf zoveel onrust dat men zei: nu moet er echt iets gebeuren." Schoppen en kruiwagens Om het water uit het meer ergens kwijt te kunnen, werd de Ringvaart aangelegd. 'De ader die langs het hele meer stroomt' werd destijds met de hand gegraven. "Dat heeft veel moeite gekost, met schoppen en kruiwagens", vertelt de museumgids.

Maar behalve als waterberging had (en heeft) de Ringvaart nóg een functie. Dankzij de snelweg van die tijd 'kon het scheepvaartverkeer evengoed doorgaan', aldus Van der Schot. "Van Leiden naar Amsterdam, van Amsterdam naar Haarlem en weer terug naar Leiden."

Hoewel de Ringvaart sinds de komst van de A4, A5 en A9 zijn functie als snelweg is kwijtgeraakt, is het vooral 's zomers onder recreanten nog altijd een bijzonder populaire route. Bovendien lijkt er een nieuwe functie voor de Ringvaart in het verschiet te liggen: die van warmtebron. Onderzocht wordt of de warmte uit het water in de Ringvaart kan worden gebruikt om huishoudens in Rijsenhout te verwarmen.

