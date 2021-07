Droge voeten dankzij nieuwe piekberging: "Eigenlijk een weiland als badkuip"

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is in het zuiden van de gemeente Haarlemmermeer, bij het dorp Buitenkaag, begonnen met de aanleg van een piekberging. De piekberging kan bij een te hoog waterpeil de Ringvaart ontlasten en daarmee wateroverlast voorkomen.

Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel omdat in de toekomst steeds vaker extreme regenval wordt verwacht: "Wij denken dat we de piekberging in ieder geval eens per vijftien jaar moeten gebruiken", vertelt omgevingsmanager Floor Kapteijn.

Risico van de Ringvaart

Het is een maatregel die een groot risico wegneemt, want zonder piekberging zou bij het overstromen van de Ringvaart een groot gedeelte van de gemeente Haarlemmermeer kunnen onderlopen. Kapteijn vertelt: "Met deze maatregel kunnen we dat gecontroleerd doen en houden we het dus in de hand."

Verwacht wordt dat de piekberging in 2025 in gebruik wordt genomen en dat, met een slag om de arm, de inwoners van Haarlemmermeer voor altijd op droge voeten kunnen rekenen: "Zeker op het moment dat er langdurig heel veel neerslag is en we merken dat het waterpeil in de Ringvaart niet snel genoeg omlaag gaat, kun je hier als een soort ventiel de druk er af halen", besluit Floor Kapteijn.