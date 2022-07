Met zanger Joost op zoek naar de ziel van forensenstad Heerhugowaard

Heerhugowaard is na Alkmaar de grootste stad in de regio. Met een inwoneraantal van 56 duizend is het een echte forensenstad, die nog altijd groeit. De Heerhugowaarders komen uit alle windstreken, maar heeft de stad ook een eigen ziel?

Dat zochten we uit met geboren en getogen Heerhugowaardse zanger Joost de Vries. Met zijn muziek is hij al ruim 25 jaar terug te vinden in de Nederlandstalige hitlijsten. Én hij is de organisator van grote gratis muziekevenementen in zijn stad zoals de Zomertoer in 't Kruis en Bevrijdingspop Dijk en Waard op het Raadhuisplein.