Mats is 26 jaar en molenaar in de Schermer: 'Werd op mijn 9e door het vak gegrepen'

Molenaar Mats Faber (26) raakte zeventien jaar geleden in de ban van molens. "Ik was negen jaar oud en werd erdoor gegrepen", vertelt hij in het zomerprogramma Ziel van de regio. Dat kwam naar eigen zeggen door 'de geschiedenis er achter, de techniek; het hele sfeertje'. Inmiddels woont hij met liefde in een molen en vertelt hij graag waarom de historische gemalen zo belangrijk zijn.

NH Zomertoer: Alkmaar en omgeving - NH Nieuws

"De meeste molenaars beginnen met dit werk als ze met pensioen zijn, maar ik ben er een beetje ingerold", vertelt de jonge molenaar aan presentator Koen Burgter. Vandaag de dag hebben molens vooral een culturele en educatieve waarde, in tegenstelling tot vroeger: "De Schermer was een meer en dat is in 1633 met 52 van dit soort molens drooggemalen", aldus Mats. Het is dus dankzij deze molens dat we tegenwoordig droge voeten houden in de Schermer.

Toch is Mats er niet rouwig om dat de oude molens niet meer nodig zijn om ons bestaan veilig te stellen. "Moderne molens draaien op stroom en die kun je altijd aan- of uitzetten." Dat is wel 'even makkelijker' dan het molenaarsbestaan van vroeger, toen moesten molenaars in het holst van de nacht aan het werk als de weersomstandigheden slecht waren."Dat was afzien natuurlijk", vertelt Mats. Lachend voegt hij eraan toe: "Je hoeft mij 's nachts niet wakker te bellen, hoor!" Ziel van de regio Volgens molenaar Mats zijn de elf molens in de Schermer dé ziel van de regio Alkmaar. Maar er is veel meer wat regio Alkmaar definieert, vertellen verschillende gasten in het programma. Zoals verslaggever Maaike Polder het kort samenvat: "We hebben alles." Naast molenaar Mats spreekt Koen in Ziel van de regio onder anderen met Zilver Dirks en Veerle van de Laar van Stichting Cutuur Kartel over hun plannen voor het Alkmaarse nachtleven. Ook kom je erachter waarom fanatieke kampeerders vlak na de Tweede Wereldoorlog bepakt en bezakt camping Bakkum over raceten én gaat volkszanger Joost de Vries op zoek naar de ziel van Heerhugowaard.