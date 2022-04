Alkmaarse jongeren willen 'ander geluid' in uitgaansleven: "Dan doen we het zelf maar"

Alkmaarders Zilver Dirks (23), Veerle van de Laar (24), Kirsten Koning (24) en Shannah Telleman (23) vinden dat het uitgaansleven in Alkmaar wel wat creatiever kan. Daarom kwamen ze op het idee om zelf 'wat alternatievere en culturelere' feestjes te organiseren onder de naam Cultuur Kartel.

Cultuur Kartel

"Ieder weekend zien we dat er in Alkmaar eigenlijk maar één ding te doen is", aldus Veerle. “Er zijn een stuk of tien kroegen, waar altijd dezelfde mensen komen. Hierdoor blijven we in dezelfde bubbel en worden we niet uitgedaagd om nieuwe mensen te ontmoeten, zoals in grote steden als Amsterdam."

Quote "Cultuur is ook: iemand die een goede technoset neerzet" Veerle van de Laar - cultuur kartel

En daarom 'moesten we zelf maar iets doen', vertelt Veerle. "Wij zetten inclusieve, alternatieve feestjes op met een culturele twist." Volgens Veerle zien mensen cultuur vaak als iets 'zweverigs en elitairs'. "Maar cultuur is ook: iemand die een goede technoset neerzet." Op hun feestjes proberen de vrouwen 'typisch uitgaan' te combineren met een culturele activiteit. Beerpong "Zo is het eerste wat wij organiseren een beerpongfeest", zegt Veerle. Met beerpong strijd je in teams tegen elkaar door een pingpongballetje in plastic bekers te mikken. Het team dat het vaakst raak gooit, wint. "Iedereen kent dat wel van huisfeestjes; het is dus een laagdrempelige manier om anderen te leren kennen”, vertelt Veerle. “Daarnaast treedt een band op en draait een dj, terwijl mensen hun teamlogo op kunnen laten schilderen door een body-paint-artiest." Op het feest kunnen de teams bestaan uit mensen die elkaar kennen, maar iemand kan ook alleen naar het feest komen. "Als diegene mee wil doen aan de beerpong-match, zoeken we gewoon een teamlid voor hem of haar", vertelt Veerle. "Daarbij hoeft niets, en mag alles. Je kunt ook gewoon voor de muziek komen zonder mee te spelen." Ander geluid Ze hoopt dat de feestjes 'een ander geluid bieden' aan jongeren, 'van 18+ tot een jaar of dertig'. "Of hoe jong je je voelt", zegt Veerle lachend. Daarbij hoopt ze dat de feestjes inclusief worden doordat ‘wij de jongeren in Alkmaar redelijk kennen’. "We hebben alle vier een totaal andere vriendengroep, waardoor op de feestjes hopelijk heel verschillende mensen komen."

Quote "We willen dingen uitproberen en innovatief zijn; gewoon gaan" Veerle van de Laar - Cultuur kartel

De inspiratie voor hun concept vonden de vrouwen onder meer bij festivals als Lowlands, Pinkpop en Thuishaven, maar ook bij leuke initiatieven in buitenland. "We houden alle vier veel van het reizen. Dat kwam onbewust vaak naar voren tijdens het brainstormen." De vier initiatienemers halen veel energie uit het uitwerken van hun idee, maar soms kost het hen ook veel, vertelt Veerle. "Onze organisatie is heel jong. We willen dingen uitproberen en innovatief zijn; gewoon gaan", legt ze uit. "Terwijl bijvoorbeeld fondsen zo niet werken. Dat begrijp ik, want zij moeten ook verantwoording afleggen, maar soms is het wel frustrerend." Toch houden de Alkmaarders de moed erin: "Ik ben ervan overtuigd dat het ons gaat lukken!" Het eerste feestje van Cultuur Kartel vindt plaats op vrijdag 13 mei.