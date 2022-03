Bovenmolen G werd 'prima onderhouden', wiek brak af door veelvuldig gebruik

Dat de Bovenmolen G in Schermerhorn op 6 juli 2021 onverwachts een wiek verloor , komt onder meer doordat de molen veel draaiuren maakt. Dat blijkt vandaag uit onderzoek van stichting De Hollandse Molen.

De stichting heeft onderzoek gedaan naar de staat van molenroeden in Nederland. Aanleiding hiervoor was dat de afgelopen jaren bij enkele traditionele windmolens – waaronder Bovenmolen G – onverwacht roeden braken.

Wat is een molenroede?

Molenroeden zijn houten of kokervormige stalen balken waar de heklatten in zijn bevestigd. De binnen- en buitenroede zitten vast in de askop en vormen samen met de complete tuigage het wiekenkruis.