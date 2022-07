De ziel van Ankeveen: "Hier doen we alles samen!"

In het kleine Ankeveen is de saamhorigheid groot. Het verenigingsleven bruist en ook voor nieuwelingen staat de deur open. "Wie wil meedoen, is welkom!"

Dreigt er sluiting voor de dorpskroeg, dan besluiten vier vrienden aan de bar om zelf het café over te nemen. Brandt het lokale restaurant af, dan zamelen bewoners geld in. Staat er een kerk leeg, dan regelen Ankeveners dat er een theater komt. En wordt er gefeest, dan feest iedereen mee. Deze voorbeelden zijn tekenend voor Ankeveen. "Het is natuurlijk een klein dorp, maar de gemeenschap is heel hecht," vertelt Thom Klarenbeek. Hij is de uitbater van Restaurant 1244. "Iedereen kent elkaar, staat voor elkaar klaar en steunt elkaar." Bijna 1600 inwoners telt het lintdorp in de Gooise gemeente Wijdemeren, gelegen naast natuurgebied Ankeveense Plassen.

Thom Klarenbeek kwam heel bewust terug uit Amsterdam: "Hier voel ik me thuis" - Rachel Morssink

Ook Thom zelf heeft veel te danken aan betrokken dorpelingen. "Dit restaurant kwam tot stand dankzij 67 lokale investeerders," vertelt hij. "En toen er in 2021 brand uitbrandt, schoot het hele dorp ons te hulp." Binnen een paar dagen werd er ruim 17.000 euro opgehaald met een crowdfundingsactie. "Heel bijzonder. We zaten letterlijk in zak en as, maar dit was een groot hart onder de riem voor ons." Het zorgde ervoor dat Thom er weer tegenaan kon. "En met het geld hebben we het restaurant extra mooi kunnen opknappen," aldus Thom. Niet alleen de saamhorigheid is groot, ook het feit dat Ankeveners graag zélf de regie nemen valt op. Verenigd in de Vrienden van Ankeveen hebben inwoners Gé Leurs, Wim Reijmerink en Eric Torsing al menig project opgepakt. Zo werd het leegstaande kerkje omgetoverd tot theater en zijn zij de initiatiefnemers achter Restaurant 1244. Alles om te voorkomen dat Ankeveen een slaapdorp wordt. Schuimlikkers En tenslotte het bruisende verenigingsleven: Ankeveners houden van organiseren. Het evenement De 12 uur van Ankeveen, waarbij roeiers de hele dag in touw zijn voor het goede doel, is bijvoorbeeld een fenomeen. Bij de editie van dit jaar werd maar liefst 76.000 euro bij elkaar geroeid. En dankzij carnavalsvereniging De Schuimlikkers staat het jaarlijkse carnavalsfeest in Ankeveen stevig op de kaart. Dus voor Thom gaat er niets boven de sfeer in Ankeveen. "Ik heb lang in Amsterdam gewerkt, maar ik ben niet voor niets teruggekomen. Ik hou van het sociale aspect." zegt Thom. "Hier is het veel hechter. Hier voel ik me thuis."

