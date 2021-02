Het hele dorp helpt afgebrand restaurant er weer bovenop

ANKEVEEN - Binnen een paar dagen tijd is er bijna 16.000 euro opgehaald voor het vorige week door brand verwoeste Restaurant 1244 in Ankeveen. Bedrijfsleider Thom Klarenbeek is er stil van. "Hoe fijn dat het hele dorp en omgeving zo achter je staat. Dat is heel bijzonder", vertelt hij.

Thom wilde donderdagnacht net naar bed gaan toen hij werd gebeld door de meldkamer dat er drie rookmelders afgingen in het restaurant. "We kwamen hier op het parkeerterrein aangereden en toen zag ik al dat het hele terras zwart zag van de rook." Even dacht hij tegen beter weten in dat het gewoon mist was. Maar toen hij om het hoekje keek zag hij de rook uit het dak komen en realiseerde zich gelijk dat het foute boel was.

Meerdere brandweerkorpsen snellen zich naar het Stichtse End in Ankeveen waar het restaurant ligt. Ze proberen te redden wat er te redden valt, maar het grootste deel van het pand moet als verloren beschouwd worden.

Intussen zijn we een paar dagen verder en is Thom bekomen van de schrik. "Het is nog steeds wel met naar bed gaan dat het in je hoofd blijft zitten. Maar door de vele steun en positiviteit heb ik wel de kracht om door te gaan."