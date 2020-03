Ankeveens restaurant 'vol', met bestellingen: "Wonder boven wonder"

ANKEVEEN - De telefoon staat roodgloeiend bij restaurant 1244 in Ankeveen. Ze zijn een van de vele restaurants die een bezorgservice zijn gestart. Maar de dorpelingen weten hen goed te vinden. "We hebben over de zestig bestellingen en dat is normaal gewoon een restaurant vol", vertelt een blije eigenaar Thom Klarenbeek.

NH Nieuws

Toen ze hoorden dat ze drie weken de deuren moesten sluiten, was het in eerste instantie erg balen. "Je ziet heel even de hele wereld in elkaar storten. Maar dan moet je je schouders eronder zetten en doorgaan", vertelt Thom. Zo zijn ze direct de volgende dag gestart met bezorgen. "Wonder boven wonder gaat het goed. Ik had het zelf niet verwacht, maar het wordt goed opgevangen."

Toch blijft het voor het team gek om in een leeg restaurant te koken. "Heel raar ook dat je de tafels niet meer hoeft op te dekken en dat de stoelen gewoon opgestapeld blijven staan. Dat is heel vreemd, maar het heeft ook wel weer iets. Je maakt er met elkaar dan toch wel weer iets gezelligs van." Omschakelen Ook voor serveerster Marloes Torsing is het even omschakelen. Ik was ook echt super zenuwachtig. Dit heb ik nog nooit gedaan in m'n leven, dus ik vond het best wel spannend. Maar ik heb net m'n eerst bestelling gedaan en dat ging hartstikke goed", vertelt ze. Zo probeert het personeel van het restaurant er het beste van te maken de komende weken. Met minder personeel en vrijwilligers die het leuk vinden om te bezorgen. "Je moet toch de kosten laag houden want de opbrengsten zijn niet zoals we gewend zijn", besluit Thom.