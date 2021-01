Ankeveens restaurant moet ook bezorging voorlopig stopzetten na brand: "Enorm balen"

De brand ontstond vannacht rond 0.30 uur in een aanbouw aan het restaurant aan het Stichtse End, op de plek waar voorheen het bekende restaurant 'De Scheve Schaats' zat.

De brand zorgde voor heel veel rook en was op een gegeven moment ook uitslaand. De brandweer schaalde daarom snel op en was tot zeker 3.00 uur bezig om het vuur onder controle te krijgen. Op het moment van de brand waren er twee gasten in de bed & breakfast boven het restuarant. Ze konden zichzelf in veiligheid brengen en bleven ongedeerd.

De schade is vanmorgen bij daglicht aanzienlijk. Vooral binnen in de aanbouw is veel schade. "In de aanbouw staan al onze koelingen en andere apparatuur. Daar is weinig meer van over", zegt restauranthouder Thom Klarenbeek. "Een enorme klap, want het betekent dat we voorlopig niks meer kunnen. Door de coronamaatregelen konden we al niet heel veel, maar dit betekent ook dat we de bezorging voorlopig moeten stopzetten. Het blijft ook nog even afwachten hoe het met de bed & breakfast verder kan. Het is ontzettend zuur."

De Ankevener vertelt een kort nachtje te hebben gehad door de brand. "Het heeft ons echt de hele nacht beziggehouden. Dit is enorm balen."

Restaurant is het hart van Ankeveen

Het restaurant aan het Stichtse End bestaat pas zo'n tweeënhalf jaar. Voorheen had het de naam 'De Scheve Staats'. Toen dat restaurant dreigde te verdwijnen en Ankeveen zonder plaatselijk restaurant zou komen te zitten, besloten drie vrienden het pand te kopen en een restaurant te beginnen. Het moest voorkomen dat Ankeveen een 'slaapdorp' zou worden.

Hoe de brand vannacht is ontstaan, is nog niet bekend.