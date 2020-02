Ankeveen wordt Schuimlikkerveen met carnaval

Ankeveen wordt tijdens het carnavalsweekend voor even omgedoopt tot Schuimlikkerveen. De inwoners werken hard om alles klaar te maken voor het feest. "We moeten nog stofzuigen en vlaggetjes ophangen," vertelt Chantal Schouten. "En heel belangrijk: de boxen gaan er weer op. Want elke kar heeft zijn eigen muziek."

Bij de leden van De Schuimlikkers stijgt de spanning. "Ik kan haast niet wachten, ik heb er zoveel zin in," vertelt Anne-Belle van Halm. "Dit is al een beetje een sneak-preview, maar ik ben zo benieuwd hoe alles eruit ziet tijdens de optocht." Ook de voorpret is belangrijk, vertelt Chantal. "Het is heel gezellig om dit samen te doen. Eigenlijk zijn we het hele jaar bezig om van carnaval een mooi feest te maken."

Prinses

Anne-Belle is dit jaar zelfs Prinses van Schuimlikkerveen. "Dat is zo bijzonder. Er komt een hoop bij kijken. Ik moest een jurk uitkiezen en voor het pak van mijn vriend, de carnavalsprins, zijn we helemaal naar Limburg gereden." De voorbereiding doet het bijna niet onder voor een bruiloft, lijkt het wel. "Ook qua kosten is het net als trouwen, haha. Maar dat hebben we er allemaal voor over, hoor. Dit is geweldig om te doen," aldus Anne-Belle.