Vrienden nemen stamkroeg over: "Dit hoort bij ons dorp!"

WIJDEMEREN - Na meer dan een eeuw dreigde dorpskroeg Het Wapen van Ankeveen de deuren te sluiten. Vier vrienden zaten aan de bar en zeiden tegen elkaar: waarom nemen wij het café niet over? Zo gezegd, zo gedaan. Donderdagmiddag 1 augustus gaat de kroeg open onder nieuw bewind. En ervaring? Ze leren al doende. "Ik heb al twee keer geoefend met bier tappen!"

"Het was met Koningsdag," vertelt Bas van Dijk, één van de nieuwe eigenaren van Het Wapen van Ankeveen. "We zaten hier en dachten: zonde als dit gaat verdwijnen. Zullen wij niet..." De volgende dag, nuchter en wel, leek het nog steeds een goed plan. "We hebben veel vergaderd en geklust en morgen is het dan zover," zegt Bas.

't Wapen is een echte ouderwetse kroeg en die sfeer willen de vrienden behouden. "Wij waren veertien toen we hier voor het eerst kwamen," vertelt Gerben Bos. "Dat zou nu niet meer kunnen, haha. Maar we hebben alle oude kleedjes en spullen van toen weer teruggebracht voor de nostalgie. Geen grote verbouwingen dus."

Hart van het dorp

De kroeg is zogezegd het hart van Ankeveen. "Het is het stemlokaal, je kunt er pinnen en er komen veel verenigingen, waaronder de biljartclub," vertelt Gerben."En iedereen heeft hier wel eens een condoleance of een bruiloft gehad," vertelt Bas, terwijl hij de achterruimtes laat zien. "Ik ben er zelf ook getrouwd, al weer 12,5 jaar geleden."

De vier vrienden hebben ieder een eigen taak en ze runnen de kroeg naast hun gewone werk. Gerben werkt als kok en heeft het menu ontworpen. Met lokale producten. "Kijk, hier hebben we sukadelappen uit Wijdemeren, die gaan we langzaam laten garen."

Lesje fust aansluiten

De vier vrienden zijn zeer enthousiast en hebben zin om aan de slag te gaan. Niet iedereen heeft evenveel ervaring in de horeca, maar dat mag de pret niet drukken. "Mijn vrouw heeft jaren achter de bar gestaan. Ikzelf heb nu twee keer een avond meegedraaid met de vorige eigenaar en het tappen gaat al aardig," zegt Bas. De ervaring van zijn vrouw komt goed van pas als hij een fust wil aansluiten. "Je komt als geroepen, hoe zit het met het koolzuur?"

Tot het laatste moment wordt er hard gewerkt om alles af te hebben en ze krijgen hulp van alle kanten. "Mijn schoonmoeder staat de ramen te lappen, heel lief. En we zoeken nog een vrijwilliger voor de wc's, ik denk dat ik dat zal worden," zegt Bas.

Ze hopen nieuwe en oude inwoners van Ankeveen te trekken naar de kroeg. "We hebben het dorp nodig. Als mensen verzoekjes of suggesties hebben, horen we het heel graag," zegt Gerben. Op 1 augustus gaat de kroeg open, in september volgt een groot openingsfeest.