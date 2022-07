Binnenstad Zaandam wereldwijd succes: 'We hebben tegen de stroom op moeten roeien'

De binnenstad van Zaandam ging ruim twintig jaar geleden helemaal op de schop en werd dankzij architect Sjoerd Soeters wereldberoemd. De karakteristieke groene Zaanse gebouwen, die we kennen van de Zaanse Schans kregen hier een moderne uitstraling en dat leverde ook flink wat kritiek op. "Het ging niet vanzelf", vertelt Soeters in het zomerprogramma 'De Ziel van de Regio'.

"Je ziet over de hele Westerse wereld dat ze hetzelfde zijn gaan bouwen dat is jammer", legt de architect uit. "Vroeger kon je Nederland, Italië, Frankrijk en Noorwegen herkennen aan zijn architectuur en zijn stedenbouw. En dat is eigenlijk een beetje platgewalst met de moderne architectuur. In Zaanstad was het nog springlevend en ik dacht, dat moeten we gebruiken en inzetten als architectonische taal. Dan is het direct duidelijk: We zijn in de Zaan."

Het hotel bij het station en het stadskantoor zijn wereldberoemd, maar Soeter heeft het flink te verduren gehad. "We hebben wel tegen de stroom op moeten roeien om het voor elkaar te krijgen en dat ging niet vanzelf. Zaankanters zijn niet heel makkelijk te overtuigen, ze zijn nogal wantrouwig. En ze vertrouwen zeker niet iemand van buitenaf." Soeters komt uit Amsterdam.

"Ik weet nog dat ik de eerste presentatie hield in de Bullekerk, die was stampvol. Komt er aan het einde van de presentatie iemand naar me toe: 'Meneer Soeters dit gelooft u zelf toch ook niet'."

Historische waarde

Soeter: "De mensen van de echte groene planken waren nogal kritisch, maar het belangrijkste is dat we de waarde van historische gebouwen aan de orde stellen. En je hebt gezien, sinds we dit hebben gedaan is de belangstelling voor het Zaanse groene huis enorm toegenomen."

Volgens Soeters zijn de historische verenigingen alleen maar gegroeid en veel belangrijker geworden. "Natuurlijk hebben we ook op tenen gestaan, maar ik denk dat het overall toch succesvol is, ook voor de traditie van het Zaanse huis."

Ziel van de Regio

Het interview met architect Sjoerd Soeters is terug te zien in de video met daarnaast ook een interview met Ferry Heijne en is er aandacht voor de rivaliteit tussen waterpoloclubs De Ham en ZV De Zaan.