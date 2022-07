Zandvoort bereidt zich voor op feestelijk F1-weekend: "Het wordt gekkenhuis"

Waar de voorbereidingen voor de Dutch Grand Prix in Zandvoort vorig jaar in grote onzekerheid werden getroffen, is er dit jaar vooral sprake van enthousiasme. In tegenstelling tot de vorige editie zal het race-weekend in september op volle capaciteit draaien en mogen er ook diverse side-events georganiseerd worden.

Toch werd er drie dagen lang volop gefeest. Behalve op het circuit zelf, is ook het centrum van Zandvoort afgeladen. De kroegen in de Haltestraat zitten bomvol. "We hebben nu al meer biertjes op dan dat we Formule 1-auto's hebben gezien", vertelde een vrolijke racefan op de dag van de vrije trainingen.

Na 36 jaar werd in 2021 voor het eerst weer een Formule 1 race op Circuit Zandvoort gehouden. Of dat feest ook echt door zou gaan, bleef nog lang spannend . Alle meerdaagse evenementen waren tot 1 september verboden, in verband met het coronavirus. Half augustus kwam het verlossende woord: het sportevenement kon doorgaan, maar wel met minder bezoekers.

Max Verstappen wint uiteindelijk de Dutch Grand Prix op 'zijn' circuit Zandvoort. De fans op de tribune gaan uit hun dak en ook de Haltestraat 'ontploft', ziet de verslaggever ter plaatse. De sfeer is uitbundig. "Het is toch top dat je dit in je eigen dorp mee mag maken, en dan wint hij ook nog! Dat is gaaf", aldus een fan.

Het spektakel belooft veel voor dit jaar. Vorig jaar moesten vanwege de coronamaatregelen namelijk noodgedwongen veel evenementen in het dorp geschrapt worden. Dit jaar kunnen wel alle zogenoemde 'side-events' doorgaan tijdens het race-weekend. Over het hele weekend worden ruim 300 duizend bezoekers verwacht.

"We beginnen al over drie weken met de aankleding van het dorp", vertelt Sander ten Bosch van Zandvoort Beyond. Die stichting is verantwoordelijk voor de evenementen rondom de Grand Prix. "Dat doen we met vlaggen en vaandels, zodat in het hele dorp te zien is: De Formule 1 komt eraan!"

Nog 51 dagen te gaan

"Er komt onder meer een kartbaan, een reuzenrad en een expositie van car art. Vanaf 30 augustus hebben we zelfs een oude race-auto van Max Verstappen in het centrum staan", vertelt Ten Bosch.

"Vorig jaar waren we tevreden met was we konden, maar het was niet waar we ons maandenlang op hadden voorbereid. Dit jaar gaan we echt verder waar we vorig jaar zijn gebleven." Hij is al aan het aftellen naar de race: "Volgens mij is het nog 51 dagen."

Feest in de Haltestraat

Het dorp zelf kijkt ook uit naar de feestelijkheden. "Het wordt echt gekkenhuis denk ik", zegt Ron Brouwer, van café Laurel & Hardy. Samen met de andere horecaondernemers in de Haltestraat maakt hij zich op voor een groot feest. "Dat was het vorig jaar al, maar dit jaar komen er nog meer mensen."

"Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt, het is echt een fantastisch evenement", gaat hij verder. "Geweldig sfeertje, geweldige mensen." Dat kwam niet alleen door de winst van Max: "De dagen voor de race was het ook al iedere avond feest. Dit jaar hebben we buitenbarren en er komt een dj draaien om de sfeer er nog meer in te krijgen."