Teruglezen: de historische dag met winst van Verstappen

De meeste Marshalls hebben enorm genoten van dit weekend. Ze staan tijdens de race langs de baan en zwaaien met de vlag wanneer dat nodig is. "Die wind, het geluid en af en toe een beetje zand in je snuit. Heerlijk!", zegt een van hen. Na de race wilden ze snel terug naar huis, maar de bus ging nog niet meteen. "Je staat de hele dag in die warmte met die herrie om je hoofd, wat je leuk vindt, daar kom je voor. En nou komen de bussen die je naar huis moeten brengen pas om 18.30 uur. Dat is heel slecht geregeld."