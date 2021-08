'Formule 1 in Zandvoort kan doorgaan, maar met minder publiek'

Het kabinet gaat groen licht geven voor de Formule 1 in Zandvoort op 3, 4 en 5 september. Dat melden Haagse bronnen aan de NOS.

Het evenement kan doorgaan omdat iedereen vaste zitplaatsen heeft, zo zou het kabinet stellen. Daarnaast vinden er - in tegenstelling tot festivals - geen overnachtingen op het terrein plaats.

Wel mogen de tribunes maar voor tweederde worden gevuld, melden de bronnen aan de NOS. Ook moet iedereen een vaccinatiebewijs of negatieve test hebben om binnen te mogen.

Of er gevolgen zijn voor de mensen die al een ticket hebben gekocht, is onbekend. De organisatie achter de Dutch Grand Prix laat aan NH Nieuws weten niet op het nieuws in te willen gaan op dit moment.

