Doorgaan Formule 1 pijnlijk voor horeca en evenementenbranche: "Ik snap het gewoon niet"

Het nieuws dat de Formule 1 in Zandvoort op 3, 4 en 5 september - weliswaar met beperkingen - mag doorgaan, schiet bij sommige horecaondernemers en evenementenorganisaties in het verkeerde keelgat. "Ik heb het gevoel dat onze branche een beetje in de maling wordt genomen door de maatregelen", vertelt café-eigenaar Ton Verstraten van feestcafé de Eersteling in Hoofddorp.

Dat er een evenement in Zandvoort georganiseerd mag worden met 70.000 man, zorgt bij hem voor veel onbegrip. "Ik zelf ben blij dat de Formule 1 doorgaat, laten we dat vooropstellen. Maar ik begrijp niet dat er gezegd kan worden 'tienduizenden mensen zittend naast elkaar is geen probleem, maar 2.000 man dansend op een veld wel'. Bij de Formule 1 gaat er ook feest gevierd worden." Volgens hem wordt de Grand Prix voorgetrokken omdat het belang groot is. "De F1 is natuurlijk van internationaal belang. Er zijn vele landen bij betrokken en het levert geld op. Maar ik snap het gewoon niet." Tekst loopt door onder de foto

Café-eigenaar Ton Verstraten voor zijn feestcafe, rechts de bolide van Max Verstappen - NH Nieuws

402 Automotive, een organisator van autoshows bij onder meer het circuit in Zandvoort, spant zelfs een kort geding aan tegen de staat wegens ongelijkheid van vergunningen. Hun evenement, dat 25 juli gepland stond, werd gecanceld en dat schiet in het verkeerde keelgat bij de organisatie. Op het evenement van de organisator zouden 5.500 bezoekers afkomen. "Op een bijzonder groot terrein. Daar lopen straks wel tienduizenden mensen rond met de F1 en dat is krom. Daarom heb ik een advocaat in de arm genomen die vorig jaar ook corona-gerelateerde zaken tegen de staat heeft behandeld."

Quote "Ik heb geen idee waarom de Grand Prix wel door mag gaan en onze festivals niet" Wytze van Dijk, marketing manager Dance valley

De organisatie van het Zomerpop festival in Hoogwoud baalt enorm. "Er wordt met twee maten gemeten. Festivals kunnen net als de Formule 1 op een manier georganiseerd worden dat het veilig is", legt organisator Wouter Maas. "Ze moeten niet alle evenementen over een kam scheren. Festivals zijn een van de gezondste omgevingen waar je een evenement kunt organiseren, want het is buiten. Met andere afspraken kunnen festivals makkelijk doorgaan." Tekst loopt door onder het kader

Vanavond persconferentie Het kabinet gaat vanavond bekendmaken dat de Formule 1 in Zandvoort kan doorgaan. Wel mogen de tribunes maar voor tweederde worden gevuld, is de verwachting. Ook moet iedereen een negatieve coronatest, herstelbewijs of vaccinatiebewijs kunnen laten zien. Er werden 105.000 mensen per dag verwacht, maar dat aantal moet dus waarschijnlijk omlaag. Voor de horeca en evenementen blijven de huidige maatregelen waarschijnlijk van kracht. Dat betekent dat de kroegen om middernacht moeten sluiten en met vaste zitplaatsen moeten werken. Voor evenementen geldt dat er maximaal 750 bezoekers zijn toegestaan. De persconferentie is vanavond om 19.00 uur live te zien bij NH Nieuws

Bij Dance Valley zijn ze momenteel niet echt bezig met wat andere evenementen wel of niet mogen. "Dat is voor ons niet zo belangrijk. We zijn vooral geïnteresseerd in wat wij zelf wel of niet mogen", vertelt Wytze Dijk, marketing manager bij Dance Valley. Ze zijn blij voor de Grand Prix en iedereen die daarbij betrokken is dat ze hun gang mogen gaan. "Het is ze gegund. Ik heb alleen geen idee waarom de Grand Prix wel door mag gaan en onze festivals niet. De beweegreden hierachter zal Rutte of De Jonge aan je uit kunnen leggen."

Dan maar een sportevenement De organisatie van het Volendammer kermisfeest 'Uis Faist' probeert van het nieuws maar een grap te maken via een bericht op hun Facebookpagina. Met een zelfgemaakte afbeelding hebben ze hun kermis omgedoopt tot een sportevenement. Ook laten ze weten alle muziekevenementen veel sterkte te wensen. In hun Facebookpost staat onder andere: "Wij wensen alle muziekevenementen die door onze compleet ridicuul opererende overheid waarschijnlijk geen doorgang kunnen vinden veel sterkte toe. We hopen dat de uitgelekte berichten niet kloppen natuurlijk en dat kan ook bijna niet. Want 750 mensen versus 100.000 mensen dat moet een grapje zijn. Maar nogmaals, gelukkig vallen wij onder het kopje sport."