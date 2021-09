Zandvoort waarschuwt horeca na polonaise: 'Bij overtreding regels gaan we handhaven'

De gemeente Zandvoort heeft de horeca gewaarschuwd dat zij er beter op moeten toezien dat de coronamaatregelen in hun zaken worden nageleefd. Dat was gisteravond allerminst het geval: op beelden van NH Nieuws was te zien dat bezoekers van de cafés de afstandsregel niet respecteerden en zelfs de polonaise liepen.

Hossende F1-fans in Zandvoorts café - NH Nieuws

"We hebben de horeca er op aangesproken", vertelt woordvoerder Walter Sans aan NH Nieuws. "Dat hebben we met een brief gedaan, waarin we zeggen dat de coronamaatregelen beter moeten worden nageleefd en dat handhaven als dat niet gebeurt." Artikel gaat verder na video.

Polonaise in Zandvoortse kroeg - NH Nieuws

Eerder vandaag riep de gemeente bezoekers van het circuit op om na afloop van de kwalificatie 'nog even lekker naar het strand te gaan'. Die oproep ligt in het verlengde van de wens om taferelen zoals gisteravond te voorkomen. Artikel gaat verder onder tweet.

De kwalificatie is voorbij. Max start morgen vooraan! Nog niet genoeg van de gezellige sfeer? Ga dan nog even lekker naar het strand voor een drankje of een wandeling.#F1 #DutchGP #zandvoortaanzee #staysafe #coronamaatregelen pic.twitter.com/MLHZ1xMlh7 — Gemeente Zandvoort (@ZandvoortaanZee) September 4, 2021

"We willen groepen zoveel mogelijk spreiden", zegt Sans, "om de druk om het centrum te verlichten." Gisteravond dromden veel samen mensen op dezelfde plekken, en dat is wat de gemeente nu wil voorkomen. "Zo was het de Haltestraat erg druk, terwijl het iets verderop, in de Gasthuisstraat heel rustig was."