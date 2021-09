Max Verstappen lost verwachtingen in en wint Grand Prix van Zandvoort

Max Verstappen heeft de eerste Grand Prix van Zandvoort in 36 jaar op zijn naam geschreven. De Formule 1-coureur van Red Bull Racing had Lewis Hamilton bijna heel de race vlak achter zich, maar de Brit geen mogelijkheid om de Limburger in te halen.

In de 21e ronde besloot Hamilton als eerste van de top 10 om een pitstop te maken. Hij hoopte zo op verse banden in te lopen op Verstappen, die op het moment van zijn stop zo'n drie seconden voor lag. De Nederlander reageerde direct en bleef Hamilton voor. Mercedes koos ervoor om Bottas langer door te laten rijden in hoop dat hij Verstappen zou ophouden.

Ondanks het feit dat Hamilton snellere banden had, kwam hij niet echt meer in de buurt van Verstappen. In de voorlaatste ronde ging de Mercedes-coureur nog naar binnen voor zachte banden om de snelste raceronde neer te zetten. Daardoor was het verschil op de finish ruim twintig seconden.

De Limburger is met zijn overwinning de opvolger van Niki Lauda, die in 1985 de laatste GP van Zandvoort won. Door zijn winst neemt hij de koppositie in het WK over van Hamilton. Het verschil tussen beide kemphanen is drie punten met nog acht races te gaan.

Perez toch in de top 10

Achter Verstappen en Hamilton legde Bottas beslag op de derde plaats op meer dan vijftig seconden achterstand. Pierre Gasly, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Sergio Perez, Esteban Ocon en Lando Norris completeerden de top tien. Perez, teamgenoot van Verstappen, reed een knappe inhaalrace nadat hij in de pitstraat moest starten.

