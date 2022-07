Dit jaar zijn er 21 wapens gevonden: Zaanstad gaat langer preventief fouilleren

In het eerste halfjaar zijn er al drie fouilleeracties geweest in Zaandam, maar door de verlenging van een jaar kan dit aantal nog flink oplopen. Het gaat om acties in het centrum, de Russische buurt en de wijk Poelenburg. Burgemeester Jan Hamming: "Het aantal wapenincidenten in de gemeente is veel te groot."

Zaanstad zet preventief fouilleren al sinds 2018 in. Dit was naar aanleiding van schietpartijen, tientallen bedreigingen met wapens en vijf pogingen tot moord. Met het preventief fouilleren hoopt gemeente Zaanstad dat er minder wapens op straat zijn. Toch vindt niet iedereen dit een goede manier. Etnisch profileren zou volgens bepaalde deskundigen en politieke partijen op de loer liggen. Dat deze zorgen niet ongegrond zijn, blijkt onder meer uit het onderzoek proactief politieoptreden. 21 wapens In het eerste halfjaar zijn er 508 mensen en 310 voertuigen gecontroleerd. Volgens de gemeente zijn er hier 21 wapens gevonden, waarvan er 19 steekwapens waren. Deze opbrengst laat een mogelijke stijging zien. In 2019 werd er gemiddeld 1 wapen per 41 gecontroleerde personen gevonden, in 2022 vindt de politie gemiddeld 1 wapen per 24 gecontroleerde personen. In 2020 was NH Nieuws bij één van de fouilleeracties. Bekijk hier de reportage. Tekst loopt door onder de video

Naast preventief fouilleren wordt in Zaanstad ook kluisjescontrole en een jaarlijkse wapeninleveractie ingezet. Burgemeester Jan Hamming zegt daarover: "Ik wil dat we alles doen om onze straten veiliger te maken en ons te verzetten tegen wapenbezit en -geweld." Boete In de gemeente wordt niet alleen preventief fouilleren ingezet, ook is in 2020 een messenverbod ingezet. Hierdoor kan de politie messen of slagwapens in beslag nemen die niet volgens de wet verboden zijn. Ook is er de mogelijkheid om een dwangsom op te leggen van 2.500 euro.