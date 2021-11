Zaanstad verlengt messenverbod met twee jaar, gemeente ziet geen daling in incidenten

Het verbod op het dragen van messen in Zaanstad wordt met twee jaar verlengd. Dat heeft burgemeester Jan Hamming besloten. De politie kan daardoor ook de komende tijd messen of slagwapens in beslag nemen die niet volgens de wet verboden zijn. Ook de mogelijkheid tot het opleggen van een dwangsom van 2.500 euro blijft.

Burgemeester Hamming van Zaanstad noemt het verlengen van het messenverbod 'cruciaal'. Volgens hem is het aantal geweldsincidenten het afgelopen jaar niet verminderd. Tussen oktober vorig jaar en eind september registreerde de politie 136 incidenten waarbij een wapen werd gebruikt. Ook zijn acht dwangsommen opgelegd. Vorig jaar ging het om 142 incidenten, in 2019 om 171.

De gemeente vreest dat de laatste cijfers vertekend zijn door de coronacrisis en dat ze weer zullen stijgen als er weer meer evenementen georganiseerd worden. "Vanwege het coronavirus is het nauwelijks mogelijk geweest om uit te gaan. Daardoor zijn er op veel minder momenten grote groepen mensen bij elkaar geweest, terwijl dit vaak momenten zijn waarop eventuele incidenten ontstaan. Juist omdat de verwachting is dat er aankomend jaar meer evenementen zullen plaatsvinden en het uitgaansleven weer meer hervat gaat worden, is verlenging van het verbod cruciaal."

Norm

Het verbod op het dragen van messen die niet onder de landelijke wet verboden zijn werd vorig jaar ingevoerd in Zaanstad. "Met dit verbod op messen en andere gevaarlijke voorwerpen stellen we een norm. Daar begint het bij. Dat wij als gemeenschap zeggen, van jong tot oud, van ouder tot kind: het is niet normaal om een wapen bij je te dragen", zegt burgemeester Hamming.

Naast het verbod, zegt hij ook andere middelen in te zetten om het messengeweld in zijn gemeente te verminderen. "Dat doen we met preventieve inzet, bijvoorbeeld in samenwerking met het onderwijs. Maar ook repressie is belangrijk. Om de ernst te onderschrijven: er hebben de afgelopen jaren meerdere steekincidenten in Zaanstad plaatsgevonden met niet strafbare messen. We moeten alles in het werk stellen om die incidenten te voorkomen."

Preventief fouilleren

Een andere maatregel, het preventief kunnen fouilleren van mensen op straat, werd eerder dit jaar al voor de tweede keer verlengd. Die maatregel blijft nog minstens tot 1 juli 2022 van kracht. Agenten kunnen daardoor tot die tijd mensen op straat fouilleren als ze daar aanleiding voor zien. De maatregel geldt voor het centrum van Zaandam, de Russische Buurt en de wijk Poelenburg, waar volgens de gemeente ook nog te veel ernstige incidenten met messen plaatsvinden.